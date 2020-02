A México no ha llegado el coronavirus: Ssa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los mecanismos de México para evitar la llegada del coronavirus COVID-19 están funcionando y por ello todavía no ha traspasado sus fronteras, aseguró este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell.



"No, no ha llegado el coronavirus a México. Tenemos hasta el momento acumulados 18 casos sospechosos y todos y cada uno han sido descartados", enfatizó López-Gatell en la conferencia matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



El subsecretario dijo no estar alarmado por la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que ese tipo de neumonía podría convertirse en una pandemia, ya que México tiene una vigilancia "robusta" para estos casos.



La advertencia de la OMS, señaló López-Gatell, tienen más que ver con otros países con menos controles, como es el caso de algunos estados africanos.



El responsable de salud destacó que los protocolos sanitarios en todas las fases de prevención y atención "están activos en los 32 estados" del país y con particular énfasis en los cinco aeropuertos internacionales.



El subsecretario reveló que cada mes llegan a México 15 mil personas procedentes de China y "que no están recomendadas" acciones de tamizaje específicas.



De todos modos, López-Gatell explicó que todos los protocolos y sistemas de detección están en constante revisión por si pudieran ser mejorados.



"Periódicamente hacemos muestreos para ver si entre los casos en los que se descartó influenza pudiéramos encontrar coronavirus", aclaró el funcionario sobre las actividades que está llevando a cabo el Gobierno mexicano.



El coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, ha dejado hasta ahora 2 mil 663 muertos y 77 mil 658 contagios en China, epicentro de la epidemia, así como más de 800 casos en casi una treintena de países como Japón, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos, Francia y España, entre otros.