A mí me gusta lo políticamente incorrecto Chumel Torres

La estrella mexicana de las plataformas digitales,, simpatiza con lo políticamente incorrecto, pues confirma que los espacios donde gestiona sus contenidos son plurales y abiertos.El influencer aseguró que no se hace responsable de la forma en que los detractores, con quienes debe interactuar diariamente, interpretan su sátira y que les encuentra el lado positivo con la frase "si me topo con un enemigo es porque voy en el camino correcto".En el mismo orden de ideas, y ante la polémica de la pintura de Emiliano Zapata del artista Fabián Cháirez, el youtuber no tardó en pronunciarse en sus redes sociales imitando la obra pero con su rostro ante lo cual dijo: "Un fan la hizo para mí, estoy de acuerdo con la ilustración que hizo el artista, porque justo logró lo que quería".Chumel se considera parte de una nueva generación de creadores de contenido en el mundo digital, sin embargo acepta que nunca van a morir los medios de comunicación tradicionales: "Nací en YouTube y sí hay un cambio en la comunicación, sobre todo en la autogestión, ya que yo manejo mis propias redes, pero seguimos trabajando como cualquier otro medio con guiones y cámaras".El recién estrenado actor cerró el año con el fin de temporada de su showen televisión de paga, mismo que volverá en febrero de 2020, así como con dos funciones de su obra de teatro Agotados.