‘A mí no me importa su disculpa’: Niurka sobre conflicto con Montserrat Oliver

“Ella me dijo ‘Niurka, tú ya vete’ y me fui”, reveló la polémica actriz y bailarina, Niurka Marcos ante lo que ocurrió con Oliver.



“Con Yola no fue. Fue con Montserrat porque me corrió, después quería que regresara”, explicó a los reporteros de espectáculos al término del evento.



“No me gusta que me traten mal. Tienen mi WhatsApp, yo no espero nada de eso, a mí no me importa su disculpa, ni nada de eso”, expresó Niurka sobre el conflicto con Oliver.



“No le tengo rencor, ella es una pobrecita mujer mustia de la farándula que ha sobrevivido por callada”, expresó Marcos.



Sin duda hay una mujer que no se anda con rodeos y se trata deY es quehecho que la llevó a abandonar el foro ante el comentario que hizo la anfitriona del show de Unicable.Presuntamente la vedette habría decidido irse a vivir a Mérida ante la ofensa que sufrió por parte de Montserrat Oliver, pero más adelante se supo que se debía a que busca un lugar para relajarse con sus hijos.El pasado 10 de octubre, Niurka Marcos acudió a la alfombra roja de D&G Aesthetics and MedSpa Polanco, en donde se sumó a una “Bótox Party” y donde aprovechó para hablar del tema.También especificó que no se molestó por lo que pasó, pues a ella simplemente no le gusta que la traten mal, por lo que se fue del foro sin dar mayor explicación.Información de Radio Fórmula