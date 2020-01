A Morena se le acabó la campaña, el tiempo y se le complica el gobierno

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ante las próximas elecciones de diputados locales, el alcalde Manolo Jiménez Salinas pidió reflexionar sobre quiénes gobiernan con planes y quienes lo hacen con ocurrencias.



“Las comparaciones son odiosas, lo sé, pero a veces son necesarias, Para nuestros adversarios, quienes nunca habían gobernado, fue muy fácil presentarse como los salvadores de México: la seguridad mejoraría, el empleo llegaría a montones y la economía crecería como la espuma. Todo esto ha quedado en promesas incumplidas”.



“Y aquí, y sin grillas, sin politiquerías, simplemente viendo las cosas como son, la realidad, aquí es donde la ciudadanía podría empezar a poner los resultados en una balanza, porque mientras se pierden empleos a nivel nacional, en Coahuila entendemos que el mejor programa social que le podemos dar a la gente es la generación de empleo”.



Por eso, en el gobierno de Miguel Angel Riquelme Solís, se han generado 40 mil nuevos empleos y esos son resultados para una mejor calidad de vida.



“Mientras que el crecimiento económico ha dado un resultado de cero a nivel nacional, Coahuila en el 2019 creció al 4%. Y mientras en el 2019, de manera muy lamentable, fue el año más violento en el país, después de la Revolución Mexicana, aquí la seguridad es una prioridad y todos los días trabajamos con toda la fuerza del Estado para mantener a nuestras familias seguras”.



“Como dicen por ahí, no es lo mismo ser borracho que cantinero. No es lo mismo andar toreando en el ruedo, que ver los toros desde la barrera”.



Aseguró que a los adversarios del PRI se les acabó la campaña y se le está acabando el tiempo y se les complica el gobierno.



“Cancelaron el Seguro Popular, Próspera ya no existe, las guarderías se cancelaron y hoy miles de niños no tienen medicamentos para enfrentar enfermedades como el cáncer. Estas decisiones, con alto grado de ineptitud, afectan a las clases más vulnerables”, expresó.