A partir de 2021 tendrás que pagar este permiso para ir a Europa

¿Estás pensando en realizar unpróximamente? Si es así, toma nota porque pronto deberás tramitar un permiso llamadoes un sistema electrónico que autorizará y realizará un seguimiento de los visitantes de países que no necesiten un visado (como lo es el caso de México) para acceder aly a partir del año 2021 será un trámite obligatorio para quienes visiten 26 países de la Unión Europea.El espacio Schengen es un espacio sin fronteras internas, donde ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de otros países, así como empresarios y turistas, pueden circular libremente sin estar sujetos a controles fronterizos.Así que si tu destino está mencionado a continuación, ve preparándote para realizar el trámite:• Alemania• Austria• Bélgica• Dinamarca• Eslovaquia• Eslovenia• España• Estonia• Finlandia• Francia• Grecia• Hungría• Islandia• Italia• Letonia• Liechtenstein• Lituania• Luxemburgo• Malta• Noruega• Países Bajos• Polonia• Portugal• República Checa• Suecia• SuizaEl sistema ETIAS someterá a un control de seguridad detallado a cada solicitante para determinar si se le autoriza la entrada a cualquier país del espacio Schengen.Este sistema de autorización de viaje recopilará, realizará un seguimiento y actualizará los datos necesarios relacionados con visitantes con el fin de determinar si es segura su entrada a los países europeos.El motivo principal para la aprobación de la autorización de viaje ETIAS es la. Además, éste reducirá substancialmente problemas de seguridad a través de sus sistemas de recopilación de datos e información.Esto significa que ETIAS detectará si una persona supone un riesgo de cualquier clase para la seguridad de los países. Así, la persona que no califique con los estándares de seguridad se le denegará el acceso para evitar un riesgo en alguno de los países de la UE.Además:Los solicitantes deben realizar el llenado de un formulario para una autorización de viaje ETIAS que durará aproximadamente 10 minutos: se hace por internet, por lo que no será necesario cotejar documentación de manera presencial.En dicho formulario habrá rubros, como:• Nombre• Apellido• Apellido de nacimiento• Fecha de nacimiento• Lugar de nacimiento• Datos relacionados con su ciudadanía• Domicilio• Correo electrónico y número de teléfono• Formación y experiencia laboral• Primer país de la UE que tiene previsto visitarUna vez que se haya cumplimentado la solicitud, deberá pagar una tasa y enviarla. El sistema se encargará de lo siguiente:• Verificar que la información facilitada por el solicitante sea correcta• Corroborar la elegibilidad de quien pretenda visitar alguno de los países antes mencionados• Controlar los factores de riesgo del solicitanteSi la información aportada es correcta, se cumplen los requisitos establecidos y se determina que el solicitante no supone un peligro, se aprobará la petición para obtener una autorización de viaje ETIAS.Se prevé completar este trámite íntegro en tan sólo unos escasos minutos.No obstante, si hay alguna traba o inconsistencia, la solicitud se tramitará manualmente; entonces se prevé que el trámite dure de 96 horas (4 días) a un plazo máximo de 2 semanas.La autorización de viaje ETIAS no le supondrá un gasto mayor al viajero, pues está previsto que cueste tan sólo 7 euros por solicitud, es decir, unos 154 pesos mexicanos. Dicho precio será solamente valido para mayores de 18 años, ya que los menores no deberán pagar ninguna tasa.Si quieres saber más detalles sobre este permiso, como qué sucede si la solicitud es denegada, entre otras dudas frecuentes, da clic en este enlace del espacio Schengen