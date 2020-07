A partir de mañana se reanudan misas en la CdMx, pero solo de media hora

Escuchar Nota

Apartir de este domingo reanudarán las misas en las iglesias católicas, pero serán sólo de 30 minutos, con 20 por ciento de aforo y sin que los padres puedan acercarse a los feligreses.El Gobierno capitalino informó que ya está autorizada la reapertura de los templos para rezar, pero no para celebrar misas de bodas, quince años, bautizos u otros festejos.En las colonias identificadas con alta cantidad de contagios no habrá reapertura.Las autoridades civiles y religiosas revisarán que se cumplan las medidas sanitarias, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.Rosa Icela Rodríguez, aún en su cargo de secretaria de Gobierno, indicó que en el caso de otras iglesias como las evangélicas-cristianas la mayoría comunicó que no reabrirían en tanto no haya semáforo verde, con la intención de evitar contagios entre sus feligreses.Solicitaron del Gobierno de la ciudad la aplicación de cursos y talleres sobre medidas preventivas de contagios de covid-19.