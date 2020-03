A partir del martes nadie deberá deambular en calles de BC

Escuchar Nota

“A partir de mañana va estar prohibido andar ambulando en las calles sin ningún motivo, no se vayan a sorprender porque la Policía, o la Guardia Nacional, o el Ejército, la Sedena, se acerque con ustedes y les digan que qué andan haciendo si no tienen realmente un propósito”, expresó.

, Jaime Bonilla Valdez,de los municipios de la entidad, con el fin de evitar que se dispare el número de casos confirmados de Covid-19.En videoconferencia, el mandatario estatal refirió que también las playas de todo Baja California permanecerán cerradas al público, al igual que centros comerciales que no tengan en su interior un supermercado.Adelantó que las medidas coercitivas se irán haciendo más estrictas, ya que lo que se busca es evitar que los casos incrementen, porque si eso sucede, no habrá suficiente capacidad en los hospitales de la entidad, para atender a quienes contraigan el virus.Bonilla Valdez recordó que hace unos días detectaron a más de mil 500 personas asistiendo a un centro comercial de Mexicali, lo cual ya no puede seguir ocurriendo, por lo que invitó a la ciudadanía a atender estos llamados, y evitar salir si no se tiene una necesidad esencial, como lo es la adquisición de alimentos.