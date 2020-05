A pocas horas de iniciar ‘nueva normalidad’, Coahuila registra 35 casos nuevos de Covid-19

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer que al momento se han registrado 35 nuevos casos de COVID - 19 en la entidad, concentrándose principalmente en la ciudad de Torreón el mayor número de contagios.



El número de decesos se mantiene en 75, mientras que la cifra total de personas positivas a coronavirus aumentó a 1,159 casos.



Hasta el momento se encuentran hospitalizadas 30 personas en Torreón, 4 en Piedras Negras, 2 en Saltillo, 1 en Monclova y otra más en Acuña.





DISTRIBUCIÓN DE CASOS



-Torreón

Mujer de 45 años

Mujer de 28 años

Mujer de 41 años

Mujer de 38 años

Mujer de 42 años

Hombre de 36 años

Hombre de 32 años

Hombre de 34 años

Hombre de 59 años

Hombre de 41 años

Hombre de 50 años

Hombre de 39 años

Hombre de 40 años

Hombre de 32 años

Hombre de 52 años

Hombre de 31 años

Hombre de 53 años

Hombre de 36 años



-Matamoros

Mujer de 56 años

Mujer de 19 años

Hombre de 64 años



-Piedras Negras

Mujer de 30 años



-San Juan de Sabinas

Hombre de 54 años



-Monclova

Mujer de 29 años

Mujer de 59 años



-Francisco I. Madero

Mujer de 50 años



-San Pedro

Hombre de 29 años

Hombre de 27 años

Hombre de 35 años

Hombre de 36 años

Hombre de 38 años



-Saltillo

Mujer de 54 años

Hombre de 24 años

Hombre de 64 años

Hombre de 19 años



DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE CASOS:



313 Monclova

312 Torreón

131 Saltillo

94 San Pedro

56 Piedras Negras

41 Frontera

38 Matamoros

37 Francisco I. Madero

27 Acuña

20 Sacramento

15 Cuatro Ciénegas

14 Sabinas

13 Castaños

12 Ocampo

7 San Juan de Sabinas

6 Parras

6 Múzquiz

5 Ramos Arizpe

4 Viesca

3 San Buenaventura

2 Nadadores

2 Nava

1 Escobedo



HOSPITALIZADOS:



30 Torreón

4 Piedras Negras

2 Saltillo

1 Monclova

1 Acuña



ALTAS:



231 Monclova

82 Saltillo

80 Torreón

36 Frontera

28 Piedras Negras

25 Matamoros

18 San Pedro

16 Sacramento

13 Cuatro Ciénegas

11 Acuña

10 Castaños

4 San Juan de Sabinas

4 Múzquiz

4 Ocampo

4 Ramos Arizpe

3 Viesca

2 Francisco I Madero

2 San Buenaventura

2 Nadadores

1 Escobedo

1 Sabinas



DECESOS:



31 Monclova

10 Torreón

9 Saltillo

7 Acuña

5 Matamoros

5 San Pedro

2 Sacramento

1 Piedras Negras

1 San Juan de Sabinas

1 San Buenaventura

1 Múzquiz

1 Castaños

1 Frontera



3.- El Gobierno de Coahuila recuerda a las familias la necesidad de resguardarse en casa.



NO SALIR, solo si es estrictamente necesario (actividades esenciales).



4.- Se exhorta a aquellos (as) ciudadanos (as) que - por situaciones de extrema urgencia o de carácter laboral - tengan que salir a la calle USAR CUBREBOCAS.



Su uso es obligatorio.



5.- Si presentas algún malestar respiratorio acude a la unidad de salud más cercana, o bien marca al 911.