A prisión, tuitero que difundió fotos de víctima de ‘La Manada’ en España

‘La chica supuestamente violada por ‘La Manada’ ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo era una golf* borracha’.

Un juzgado español condenó aal responsable deLos hechos sucedieron durante lascuando cinco hombres, conocidos comoLa resolución judicial se dio este miércoles 5 de febrero y puede ser apelada por el autor del delito cometido. También se le impuso una multa de 6 mil euros (más de 122 mil pesos mexicanos).El 6 de diciembre de 2017, el acusadoLa fotografía fue acompañada de la siguiente leyenda:Hasta ahora no se sabe cómo el agresor obtuvo la imagen, pero sí se le sentenció por elCon el fin de perjudicar la imagen de la víctima, el agresor utilizó la etiqueta #LaManada para favorecer la difusión del mensaje.Según el juez, la denunciante se ha vistoPor ello, la chicae incluso marcharse durante una temporada a vivir al extranjero“.Además, añade, familiares y conocidos que no sabían su condición de víctima de La Manada se enteraron de dicha circunstancia.El caso de La Manada originó polémica yporque sus, no agresión sexual (violación), pues los magistrados no apreciaron intimidación.Posteriormente, en junio de 2019, el Tribunal Supremo elevó la pena aal considerar que los hechos juzgados sí fueron un delito continuado de violación.