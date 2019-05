A proceso ex mando por tortura vs Lydia Cacho

Juan Sánchez Moreno, ex funcionario de la Procuraduría de Puebla que es acusado por torturar a la periodista Lydia Cacho, fue enviado y recluido en una cárcel de Durango.Un juez de Cancún vinculó a proceso a Juan Sánchez Moreno, ex jefe de Mandamiento de la Procuraduría de Puebla, quien ordenó la aprehensión en contra de la periodista Lydia Cacho, la cual la periodista señaló como una acción de secuestro derivada del contenido publicado en uno de sus libros en donde se menciona a altos funcionarios y a empresarios poblanos como en el caso de Kamel Nacif Borge.De este proceso derivó también la orden de aprehensión contra el ex gobernador Mario Marín y otros personajes, según un expediente de Quintana Roo.Previamente fueron encarcelados el ex ministerial Alejandro “N”., quien ya está vinculado a proceso, y el ex comandante judicial José Montaño, sentenciado a cinco años por tortura, todos relacionados en el traslado de Lydia Cacho de Cancún a Puebla, en hechos registrados hace 14 años.Con información de Milenio