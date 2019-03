A punto de amarrar inversión canadiense

Tras la firma “Pacto Coahuila” por el desarrollo económico y la estabilidad laboral, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció mil empleos para la Región Carbonífera, con la llegada de una empresa canadiense a corto plazo.Así lo dio a conocer en entrevista durante su visita a la ciudad de Sabinas, “se trata de una empresa que estará ubicada entre Sabinas y Nueva Rosita, aún no se define, no podemos decir nada del giro industrial al que pertenece, pues por parte de los interesados se nos ha pedido la secrecía y obviamente no queremos que se venga abajo”, comentó.Explicó que Coahuila tras la firma de un pacto laboral se logra evitar que suceda lo mismo que en Tamaulipas, donde alrededor de 50 empresas del ramo maquilador se fueron a la huelga, poniendo en riesgo la economía de la entidad, proyectos empresariales y la conservación de aproximadamente 40 mil empleos.“Esto no se ha hecho en ninguna parte del país, Coahuila pone la muestra con esta firma, todos estamos en la misma dinámica, todos queremos el bien de nuestro estado para que no se den brotes de inestabilidad laboral y no se generen abusos por parte del sector empresarial, aquí todos nos respetamos”, dijo.Con lo anterior, Riquelme Solís deja en claro que hay unidad y estabilidad en Coahuila en materia laboral, involucrando en este pacto la voluntad a dirigentes empresariales, líderes obreros, juntas de conciliación y los 38 alcaldes.Se unirán alcaldes de la franja fronteriza y empresas de cada región como por ejemplo Constellation Brands, Peñoles, Lala, Soriana, Lear, Yura, entre otros, además de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el equilibrio y la estabilidad del estado sin una sola huelga laboral desde hace más de 27 años.» De concretarse la inversión, la empresa se instalaría en Sabinas y Nueva Rosita.