A punto de llegar a semáforo rojo en CDMX, cibernautas inundan las redes con memes

Escuchar Nota

Cdmx buscando un nuevo tono de naranja para el semáforo y así no volver al rojo. pic.twitter.com/ADqr7y9NYi — ghostcolour (@ghostcolour) November 23, 2020

La CDMX ya está en semáforo rojo, aunque digan que es naranja con triple alerta y 3.1416 de algo pic.twitter.com/rJwhnOM3iC — LPA Saturno (@SraPolvoCosmico) November 21, 2020

- Dra. Sheinbaum...

- Ahora que...

- Ya se nos acabaron los tonos naranja para el semaforo epidemiológico de la CDMX. ¿Ya podemos decir que estamos en semáforo rojo?

- No... A ver, déjame ver los pantone pic.twitter.com/3lpcqhaE1I — El Zombie© (@DimeFred) November 28, 2020

Todos en CDMX con el Semáforo Naranja con Límite al Rojo pic.twitter.com/ApLZFdTg9r — Rafael Cabrera (@raflescabrera) November 27, 2020

La decisión difícil de @Claudiashein : mandar a la CDMX a semáforo rojo y tronar la economía antes de Navidad, o seguir en naranja y tener más contagios y muertes. Échense ese trompo a la uña.

No, no. Gobernar no es fácil. No es una decisión que uno quisiera tomar. — Víctor Hugo Michel (@vhmichel) November 28, 2020

El número de, por lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó quey dicha situación inundó de memes las redes sociales.Dicha advertencia ha sido emitida semanas atrás; no obstante, aunque ya haypor Covid-19 todavía no se decreta cambio en el semáforo epidemiológico.Por ello, usuarios de redes sociales una vez más se han burlado de la situación y los memes no se hicieron esperar.