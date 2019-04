A punto de nacer el bebé del príncipe Harry y Meghan

En cualquier momento se espera la llegada del primer hijo del Príncipe Harry y de su esposa estadounidense Meghan Markle.El duque y la duquesa de Sussex, los títulos conferidos al príncipe y a su esposa, por la abuela de Harry, la reina Isabel II, han tratado de mantener en secreto los planes para el nacimiento del "Baby Sussex". El Palacio de Kensington solo dijo que el nacimiento sería en la primavera.Lo que sí es cierto es que el príncipe Harry y Meghan enfrentan menos presión para seguir el protocolo real porque el futuro rey será el príncipe William y no Harry.Harry y Meghan no han dicho en que hospital donde nacerá su bebé. Hay especuación de que los padres han elegido que el bebé nazca en casa.El palacio de Kensington hará un anuncio cuando Markle esté en trabajo de parto pero no se espera una sesión fotográfica después del nacimiento, como lo hicieron William y Kate.Según Ingrid Seward, de Majesty Magazine: "el bebé Sussex será, si es un niño, el Conde de Dunbarton, que es uno de los títulos secundarios de Harry. Y si es una niña, será Lady Mountbatten Windsor".