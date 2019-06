¿A qué hora murió Edith González?

Fue una mañana particular. Durante las primeras horas del jueves comenzaron a circular diferentes versiones que apuntaban a lo peor: Edith González había muerto.La noticia sacudió al mundo del espectáculo, pero con el pasar de las horas comenzaron a aflorar las diferencias sobre la forma y la hora en la que efectivamente la querida actriz perdió la vida.Alrededor de las 9:25 de la mañana los conductores del programa Hoy informaron a los televidentes que Edith González había muerto. Sin embargo, el programa Ventaneando señaló que la familia tomó la decisión de desconectarla hasta el mediodía.Pati Chapoy, decana del periodismo de espectáculos en México, dijo en el programa de TV Azteca: "Justo en el momento que fue desconectada (la familia dio a conocer su muerte), porque a partir de las primeras horas de esta mañana que se corrió la información de que estaba delicada que tenía muerte cerebral, que estaba entubada, alguien tomó la decisión de hacer suya la información, afirmando que había fallecido"."Esto ocurrió hasta las 12 del día, cuando la familia tomó la decisión de desconectarla para luego llevarla al Panteón Francés donde van a hacer ahí los funerales y mañana se le va a rendir un homenaje en las instalaciones de la anda (Teatro Jorge Negrete)", explicó.Chapoy dejó entrever que hubo molestia en la familia de Edith por la anticipación en la noticia.Tres horas antes de que la familia diera a conocer el fallecimiento de Edith, en el programa Hoy Raúl Araiza mencionó que Mara Patricia Castañeda confirmó el deceso de la actriz y lo dieron a conocer al público a las 9:25 de la mañana."De último momento Mara Patricia Castañeda acaba de confirmar exactamente lo que no queríamos, la muerte de Edith González, nuestra querida amiga, pues en este proceso que ha vivido con su enfermedad, la desconectaron anoche y ella pidió que todos la recordáramos con mucho cariño, con el amor que le tenemos", informó el conductor.Ante esta situación Vanessa Bauche, amiga de Edith González, quien dijo que la familia estaba muy molesta y muy triste porque "¿Cómo es posible que la estén despidiendo, que estén diciendo todo eso cuando ella sigue aquí?"."Que complicado para la familia tener que lidiar con toda esa información que bueno, no era verdad", mencionaron los conductores de Ventaneando.Edith estaba internada en el Hospital Ángeles de Interlomas y desde hace un par de semanas su salud se fue deteriorando. Al momento de su muerte se encontraba sin dolor, en paz y rodeada por sus familiares.Leticia Calderón, actriz y amiga de Edith, fue una de las primeras celebridades que dieron por un hecho la muerte de la veracruzana.A las 08:22 am, la famosa escribió un sentido mensaje: "Te vamos a extrañar!".Gustavo Adolfo Infante, otro reconocido periodista de espectáculos mexicano, insistió en que la muerte de Edith se registró alrededor de las 09:40 am.El adiós de EdithEl 5 de junio de 2017 la actriz aseguró "mi cáncer está en control" y se dijo agradecida por toda la gente que la ha apoyado."A todos, muchas gracias por tanto tanto amor, sus oraciones, su cariño, todo ha sido a favor, les quiero decir: hoy hay un papel oficial que dice remisión. Eso quiere decir que mi cuerpo ha resistido el tratamiento, quiere decir que mi cáncer está en control", dijo la actriz a través de un video en Instagram.Después de aparecer en programas en 2019, Edith parecía en plenitud y su actitud irradiaba optimismo.