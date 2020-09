¿A qué plataformas se irán los tiktokers de EU?

Escuchar Nota

Los usuarios estadounidenses de TikTok reaccionaron con calma el viernes a la inminente prohibición de telecargar la aplicación de la red social en su país, al tiempo que preparan su posible éxodo hacia otros cielos virtuales.Los usuarios más jóvenes de la aplicación de videos china, su base más importante, no parecen haber prestado mucha atención al anuncio del gobierno de Donald Trump, pero los mayores han reaccionado."Ha sido divertido, TikTok", señaló The Buyin King, un inversor de 22 años con 437,000 seguidores. "Gracias por los buenos momentos"."Esto es un tema de postura. Para Trump, es una manera de mostrar a TikTok que es serio, pero sin dañarla demasiado ", afirmó Jeff Couret, consultor con 376.000 abonados.Sin embargo varios exitosos TikTokers se aprestan a abandonar la red social, por las dudas.La estrella Addison Rae (60.9 millones de seguidores) ganó cinco millones de dólares en la red social entre junio de 2019 y junio de 2020, según la revista Forbes.Referencia absoluta de los TikTokers, Charli D'Amelio, que con 16 años tiene ya 87.5 millones de abonados, anunció el martes una colaboración no exclusiva con la plataforma Triller, una aplicación similar, donde cuenta con 1.1 millones de seguidores.El propio Trump, que nunca tuvo una cuenta TikTok, abrió una en Triller, donde ya posee casi un millón de seguidores.En agosto, Triller anunció que la aplicación ha sido descargada más de 250 millones de veces desde su creación, una cifra cuestionada por la consultora Apptopia, que estima ese total en 52 millones.Triller no es la única que se frota las manos con los problemas del gigante TikTok, que ha sido descargado 2,000 millones de veces en el mundo y cuenta con 100 millones de usuarios en Estados UnidosOtras son Byte, lanzada en enero; Likee, que tendría 7.2 millones de descargas en Estados Unidos entre febrero y agosto, según Apptopia, así como la aplicación Dubsmash.Y eso sin contar Instagram o incluso YouTube, que despliegan sus tentáculos con las aplicaciones Reels y YouTube Shorts, lanzada oportunamente estos días en un formato de prueba.El ganador será el que los usuarios fieles de TikTok perciban como el destino 'cool', donde hay que estar", anticipa James Mourey, profesor de marketing en la Universidad DePaul.El propio TikTok se benefició de la desaparición de Vine en enero de 2017, que contaba en su apogeo con 200 millones de usuarios activos.Pero aunque disminuido y en suspenso, TikTok aún no está muerto, advirtió.Mucho puede suceder de aquí al 12 de noviembre.Con información de Excélsior