¿A quién le van los ‘capitanes’ de empresas en el Súper Tazón?

Saltillo, Coah.- Son líderes de grandes empresas, corporativos, industrias, cámaras y organismos, así como de negocios sumamente competitivos, donde dirigen a grandes equipos de personas, y donde aplican estrategias en cada jornada para alcanzar las metas y objetivos, superando a sus rivales y competidores para poder llegar a las diagonales del éxito.



Por eso, quien mejor que ellos para que nos compartan su opinión sobre cual será el equipo que triunfará en el ‘Súper Bowl LIV’ que se juega este domingo en Miami, entre los 49ers de San Francisco y los Jefes de Kansas City.



Las opiniones están muy divididas, algunos aseguran que las defensivas ganan campeonatos, y que por ello se va a imponer San Francisco, otros se inclinan por la cantidad de variantes que tiene la ofensiva de Kansas City, encabezada por Pat Mahomes, pero dejemos que ellos mismos nos brinden un pequeño análisis y su pronostico.









“Será un Súper Bowl de mucho espectáculo”



“Será un gran Super Bowl, de mucho espectáculo, estoy seguro que resultará mucho mejor que los anteriores, porque los dos equipos llegan en igualdad de circunstancias, muy bien conjuntados y jugando muy bien, con los dos quarterbracks en su mejor momento, pero veo ganador a San Francisco, por 34-31”.



Mario Alberto Mata Saldaña, Director de Papelerías Alameda.



“Gana Jefes en juego de muchos puntos”



“Gana Kansas, por su Mariscal Pat Mahomes, y su muy amplia movilidad y por su juventud, aunque debo reconocer que se va a enfrentar a una defensiva muy fuerte, y estoy seguro que aunque han mostrado mucho en sus partidos de post-temporada, mañana ambos quarterbracks van a mostrar cosas diferentes, que vamos ver jugadas diferentes, que no les vimos a lo largo de la temporada, mi pronostico es que gana Jefes y en un juego de muchas anotaciones”



Cesar Valdés Ramos, Gerente de la Canaco Saltillo.



“Tiene 49ers tres corredores de mas 500 yardas”.



“Va a ganar 49ers, por una razón muy importante, cuenta tres corredores de mas de 500 yardas, y no obstante que Garoppolo pudiera ser menos bueno o menos efectivo que Patrick Mahomes, aun así creo que ganará San Francisco, y creo que será un Super Bowl de un enorme nivel, porque ambos entrenadores son muy buenos; Será un juego de muchos puntos, Gana San Francisco 36-30”.



Francisco Javier Duarte Villegas, Director General de Plomex



“Gana San Francisco, es un equipo mas equilibrado”.



“Durante toda la temporada 49ers demostró ser un equipo mas equilibrado, y aunque Mahomes, es un mariscal habilidoso y desequilibrante, y tuvo espectaculares regresos frente a Texanos y Titanes, esta vez San Francisco no les va a dar esa oportunidad ; será un partido muy cerrado, incluso podrían ir a tiempo extra, pero gana San Francisco 24-21”.



Raúl Martínez Hernández, Presidente de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas.



“Será un Gran Super Bowl; Gana Kansas City”



“Será un gran Super Bowl, los dos equipos tienen mucho que dar, y aunque San Francisco ha jugado bien en sus últimos partidos sobre todo a la defensiva , los Jefes llegan muy motivados y jugando extraordinariamente bien, ese será un aliciente para derrotar a los 49ers, aunque no será fácil; El marcador final será 27-24”.



Salvador Rodríguez Saade, Presidente de la Asociación de comerciantes del Centro de Saltillo



“Será para los Jefes de Kansas City”.



“Nos espera una gran fiesta de futbol americano con dos equipos que se han sabido desempeñar de manera admirable, pero creo que el triunfo será para los Jefes de Kansas; Lo mas importante es que el Super Bowl se ha convertido en una gran oportunidad de reunir a la familia y amigos para disfrutarlo mucho mas”.



Javier Calderón Domínguez, Director Ambiental de Sociedad Ecológica Mexicana del Norte



“Se impondrá habilidad atlética de Mahomes”



“Será un Súper Bowl muy bueno, muy parejo, que da para mucho con dos quarterbracks muy jóvenes, con San Francisco y una gran defensiva, y con Kansas con una ofensiva muy variada, pero aunque la mayoría de los expertos digan que las defensivas ganan campeonatos, se va a imponer la habilidad atlética de Mahomes; Gana Jefes 27-24



Miguel Hernández Cervantes, Vicepresidente de la Canacintra.



“Ganará San Francisco 27-13”



“Va a ganar San Francisco por 27-13, porque cuentan con una defensiva y una ofensiva muy superiores a Kansas City, y no le darán tiempo a Patrick Mahomes de realizar esas jugadas que le han venido caracterizando, lo van a neutralizar y se van a imponer los 49ers”.



Enrique Martínez y Morales, Director General de Unities Alliance Group.



“Demostrará Mahomes porque es el número uno”



“Será un juego de muy alto puntaje, donde vamos a tener una diferencia muy cerrada, ya que los dos equipos han demostrado que pueden hacer muchos puntos, y Pat Mahomes volverá a demostrar porque es el Mariscal número uno de esta temporada, y aunque al final será cerrado el marcado, el ganador será Kansas City”



Alfonso González Vélez, Director General de GV Consulting y Representante de CANACINTRA Nacional en Houston.