¿A quiénes afecta que baje tope de pensiones en IMSS?

"Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción III del Artículo 35".



"Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal".

Mi Bolsillo

Al darse a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se establece uny no 25 como algunos tribunales colegiados lo habían aplicado, para muchosaparecen algunas preguntas importantes, por ejemplo,Esta resolución de laocurre porque los tribunales colegiados, que en distintas situaciones generó demandas de amparo de particulares o sindicatos, quienes buscaban obtener las pensiones más altas posibles.De acuerdo con el artículo 33 de laLa información anterior es importante porque es el fundamento en el cual algunos tribunales colegiados decidían dar el. Otros, por el contrario, fijaban el tope máximo del párrafo segundo, de 10 salarios.De acuerdo con, exprocurador fiscal, la situación actual en cuanto a pensiones puede considerarse como los primeros efectos de reforma a la ley del Seguro Social de 1997. Es necesario señalar que en 1996 hubo una, misma que orilló a reconfigurar por completo las reglas de pensiones en el país y partir de 1997 la ley de 1973 dejó de tener vigencia, al ser derogada.Al entrar en vigencia la ley del 97, empezó a estructurarse elAl ocurrir este paso de un sistema de pensión a otro, la denominadapodía decidir entre adoptar el esquema de la vieja ley del 73 o el de las Afores.Con el paso del tiempo, se desarrollaron reformas en las que hubo modificaciones sobre la forma de calcular la pensión y sobre la complementariedad que existe en el sistema de fondos de retiro; también hubo modificaciones con respecto a lasEn entrevista con, Reyes Orono, indicó que los trabajadores que se acogieron al sistema de 1973 (con el tope de 10 salarios), se encontraron con una serie de contradicciones entre los tribunales colegiados de circuito y se resolvió con la jurisprudencia.Al hacer su análisis, indicó que no se trata de un criterio nuevo, es una jurisprudencia que se publicó el 24 de enero de 2020 en lo que ya se conoce como el(Jurisprudencia 164 de 2019).Además, en países europeos, como España, ya se aplicaron reformas en esta materia y el resultado fue que las pensiones se vieron disminuidas, afectando a millones de personas.Sin embargo, de acuerdo a expertos, una sola sentencia de la Suprema Corte, como esta de topar los salarios a 10 salarios mínimos y no 25 salarios,Esto quiere decir, que un solo fallo no implica que se haga jurisprudencia, para ello se necesitan al menos 7 resoluciones en ese sentido, por ello este fallo de la Suprema Corteen este punto.Además, de acuerdo a la Ley, nunca puede haber retroactividad en caso de que perjudique derechos ya adquiridos. Por tanto, el fallo de la Corte solo tiene efectos en el caso particular en el cual dio su veredicto, yTampoco afecta a las personas que estén cotizando dentro del régimen de, pues la Suprema Corte no hizo pronunciamientos al respecto.Para que algo cambie, primero tiene que haber cambios en la Ley del IMSS y la Suprema Corte no hace leyes, lo cual no se ha dado en este sentido. Reiteramos: el fallo en contra fue solamente contra la persona de ese caso en específico y no afecta a todos.Ningúncomo resultado de la jurisprudencia emitida por la SCJN, debido a que la Constitución prohíbe dar efectos retroactivos a una norma en perjuicio de persona alguna.Así lo aclararon fuentes de la SCJN, las cuales precisaron que dicha jurisprudencia, la 29256 emitida por la segunda sala, ni siquiera es novedosa, pues el mismo criterio se había ya establecido en la jurisprudencia 22380, de agosto de 2010; la 2002056, de octubre de 2012, y la 2021242, de diciembre del año pasado, entre otras.Añadieron que la más reciente jurisprudencia de la SCJN, como tampoco para quienes se jubilen en el futuro.La jurisprudencia de la Corte sólo aplica para quienes hayan interpuesto un amparo buscando que se les concedieran los beneficios de la Ley del IMSS vigente desde 1997, cuando se pensionaron con base en la Ley de 1973.Y es que la ley de 1973 permitía a las personas jubilarse con sólo 500 semanas de cotización, pero obteniendo una pensión máxima equivalente 10 salarios mínimos; mientras, la de 1997 elevó las semanas de cotización a mil 500, pero con una pensión de hasta 25 minisalarios, dependiendo del salario base.Quienes se ampararon. La jurisprudencia 29256 de la SCJN señala que, en estos casos, debe aplicarse el artículo 33 de la Ley del IMSS de 1973, que fijaba dicho tope: "Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (Ciudad de México)".Los efectos de esta jurisprudencia sólo se aplican en los juicios ya iniciados, cuyo fallo esté pendiente, y que además traten precisamente sobre esta diferencia entre ambas leyes del IMSS., señalaron las fuentes, en respuesta a las interpretaciones difundidas en redes sociales y en un diario capitalino.