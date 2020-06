A quienes han asegurado que no tuve COVID-19, yo les deseo salud: Zoé Robledo

Escuchar Nota

Difundir información falsa sobre el estado de salud de las personas supera los límites de las diferencias políticas. A los que dicen que no tuve COVID, les comparto esta reflexión. pic.twitter.com/eTO1HagI6X — Zoé Robledo (@zoerobledo) June 25, 2020

, director del, señaló que difundir información falsa sobre el estado de salud de las personas supera los límites de las diferencias políticas.Asimismo, deseó a quienes dicen que no tuvo coronavirus o COVID-19 que ojalá no se contagien del virus.A quienes han asegurado que no tuve COVID, yo les deseo salud, que se cuiden, que ojalá no se vayan a contagiar (…) porque síntomas hasta los síntomas por más leves que sean traen consigo afecciones”, dijo el funcionario federal a través de un video publicado en su cuenta de Twitter.Indicó que lleva cuatro días de incorporarse a sus labores y que se encontró con la fake news de que nunca tuvo COVID-19.Además, el titular del IMSS comentó que él autorizó que se diera a conocer sus resultados positivos de su prueba de detección del virus.Finalmente, expresó que no se debe de normalizar el que se metan con el estado de salud de las personas en la discusión pública.