¿A quiénes investigaba la supuesta red de espionaje de Mancera?

Ciudad de México.- Según información dela Coordinador de Asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se abrió una investigación por presunto espionaje político durante la administración del ex jefe de gobierno en la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera.



Las actividades señaladas consisten en investigaciones de tipo político realizadas por servidores públicos de diferentes dependencias, ajenas a las facultades y atribuciones que por ley tenían establecido, informó mediante una video conferencia virtual .



Al tema se ha mantenido hermético hasta cierto punto, pero fuentes de la FGJCDMX y del Gobierno de la CDMX, citadas por el portal SinEmbargo aseguran que entre los personajes vigilados se encuentran el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, Claudia Sheinbaum Pardo, actual Jefa de Gobierno, y otros políticos.



Las fuentes del medio mencionado señalan que se investiga por presunta complicidad en la red de espionaje a Héctor Serrano, ex secretario de Gobierno de la capital hasta 2015, hoy diputado federal; a Gustavo Alberto Caballero Torres, director de Instrumentación de Políticas y de Tecnologías de la Información; a Roberto Hernandez Reyna presunto encargado de dirigir en 2018 el Centro de Espionaje del Gobierno de la capita, así como a otros exfuncionarios que trabajaban en esa área.







¿Cómo era el espionaje?



Las fuentes citadas hicieron ver que los personajes nombrados supuestamente tenían acceso a tecnología avanzada, incluso con la capacidad de intervenir celulares, activar de forma remota diferentes aplicaciones, así como equipo telefónico y de cómputo, aclarando que todo esto se habría pagado con presupuesto del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), en ese momento dirigido por el ya mencionado Mancera.



La investigación



Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía, ordenó que se conformara un grupo multidisciplinario especial que estará a cargo de la coordinación de investigación estratégica. Será integrada por integrantes del Ministerio Público, Policía de Investigación con diferentes especialidades así como personal de forense y servicios periciales.



Hasta el momento, se ha obtenido la declaración de 30 personas y se han realizado diversas labores de campo.



Personal de la Fiscalía aseguró que serán implacables en las investigaciones, así como en el castigo a quienes resulten responsables de usar recursos públicos con fines distintos a los signados originalmente.



Información no oficial presume que las actividades eran llevadas a cabo en un inmueble localizado en Manuel Márquez Sterling, en la colonia Doctores, Ciudad de México.





Con información de Debate