A regañadientes, INE da registro a partidos de Haces y del yerno de Elba Esther

En acatamiento a sentencias dictadas por el @TEPJF_informa, el @INEMexico otorga el registro como #PartidosPolíticos Nacionales a Redes Sociales Progresistas y a Fuerza Social por México. #30AñosINE pic.twitter.com/JgtQLvyas8 — @INEMexico (@INEMexico) October 20, 2020

"Sea los donativos de Duarte, de Chihuahua, a su partido; sea el caso Asismex, vinculado a las empresas fantasmas en Veracruz; sea el rebase de gastos de campaña por gastos en redes sociales no reportados; sean fideicomisos para dar apoyo a damnificados; sea ahora el gasto sin facturas ni comprobación.



"Hoy votamos no con base en la convicción del análisis que nos toca, votamos para dar el registro a dos partidos porque así lo ordena el tribunal. Este es un voto que no pesa sobre nuestra consciencia, sino es un voto que nos obligó la consciencia de los señores magistrados", arremetió.



"Sin la participación activa de esos agremiados y su financiamiento, difícilmente la organización hubiera alcanzado los requisitos formales para convertirse en partido político. Esta autoridad acreditó actos concretos de intervención gremial suficientes para demostrar trasgresiones a la Constitución", recordó.



"Mi postura y convicción sigue siendo la misma. Dado que estamos ante un acatamiento a una sentencia del tribunal, estoy obligado a votar a favor", se limitó a decir.



Durante la sesión del Consejo General,, como lo hizo el INE el 4 de septiembre.El consejeroIncluso, evidenció, en materia de fiscalización han echado atrás sanciones en casos en los que la autoridad penal comprobó actos de corrupción.Esto, acusó, muestra un problema estructural de la democracia mexicana, pues no puede ser que una autoridad administrativa encuentra hallazgos relevantes de ilegalidades y los magistrados los desaparecen, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en la conformación de Redes Sociales Progresistas como partido.Su homóloga, probidad y transparencia en el manejo de recursos públicos.El presidente del INE,, cuando votó en contra de entregarles el registro, al considerar que una organización con dinero opaco, de origen no identificado, no lo merecía.El Consejo aprobó por unanimidad el registro, sin embargo, cuando se les pidió individualmente el sentido de su voto, algunos consejeros aclaraban, yambos partidos serán cercanos al Gobierno dede dichos partidos para octubre, noviembre y diciembre.Por ejemplo,Aún falta definir su presupuesto del próximo año.