A ritmo de jazz

“En cierto modo, la vida es como el jazz... es mejor cuando improvisas”, dijo George Gershwin sobre esa música que entra en el cuerpo y promueve la libertad.Para recordar lo que significa este género musical, la Organización de las Naciones Unidas por las Artes y la Cultura (Unesco) nombró el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Todo ello a través de las palabras de Herbie Hancock, legendario pianista del género y enviado de buena voluntad de la organización.En Zócalo celebramos a la salvaje música de los 20 con una entrevista con Héctor Zárate, guitarrista entregado al mundo de la improvisación y que comparte espacio con otros 23 músicos en la Saltillo Big Band, que celebrarán este día con un concierto en Casa Tiyahui, a las 10:00 horas.Zárate se encontró por primera vez con el jazz hace 25 años gracias a que se topó un concierto de Pat Metheny con John Scofield, verlo y escucharlo “fue un tablazo en la nuca”.Para mí fue el descubrimiento de lo que yo quería hacer realmente, de educarme dentro de mis recursos y, sobre todo, de luchar contra esa idea de que como músico me iba a morir de hambre”.Héctor Zárate Experimentrío es el nombre de uno de sus proyectos, y no es gratuito. Esta agrupación explora caminos no transitados. Experimenta con los sonidos y los lanza al mundo, en donde chocan con quienes los escuchan. Para el guitarrista llegar a ese punto fue una revelación que sólo el jazz puede dar.“Me dije que no quería apegarme a lo comercial, sino hacer lo que realmente quería hacer. En este momento yo entiendo el jazz como una forma de vida. En mi caso compongo y rehago mis estándares musicales y esto rige mi filosofía de vida, en la que siempre estoy en constante cambio, porque nunca seré la misma persona, ni hace un mes ni hace 25 años. En el jazz existe una evolución natural como lo existe en la vida”, dijo.El músico saltillense apunta que el jazz debe ser un diálogo, un entenderse con quien te acompaña en la silla de al lado. Descripción que se ajusta a la Saltillo Big Band, agrupación a la cual pertenece desde hace un año y que para él, representa un gran momento en su carrera.“Es un ensamble de 24 personas que están ahí por amor a la música, a lo que hacen. Me parece, además, muy emocionante porque cuando comencé no existía tanta gente haciendo lo que estamos haciendo. Era prácticamente imposible encontrar a alguien.“En la Big Band el hecho de ser amigos es lo que realmente nos une, además de que somos personas desinteresadas que no vamos en busca del dinero, lo cual quizá está mal porque hay muchísimo trabajo detrás.“Lo importante es que somos amigos antes que otra cosa, nos reunimos para cosas más allá de los ensayos. El jazz es una música vivencial, en un sentido de comunidad en la que te vuelves una tribu porque se vuelve una hermandad en la que todos hablamos el mismo lenguaje: la música”, explicó.Simple Collage Jazz, ProtoJam y Zafiro Jazz Project son otros nombres que forman parte de la joven tribu jazzera de Saltillo.“Ahora ha pasado algo que está haciendo que el jazz se acerque y le pegue a los jóvenes músicos. Son personas que se van y estudian el jazz como tal y regresan hechas unas fieras en sentido musical Hay un momento en el que pasas de ser la joven promesa al bato que patalea por seguir saliendo”, concluyó entre risas.