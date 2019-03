A saldar las deudas

Esta tarde los Dinos salen a su campo a tratar de saldar deudas, porque le han quedado a deber a su afición una victoria en casa, así como demostrarles de qué están hechos en una edición más del Clásico del Norte.Luego del cambio en la LFA, la Ola Morada recibe esta tarde a los Fundidores de la Sultana del Norte, con quienes tiene cuentas pendientes, tras perder en el partido inaugural de la Liga hace unas semana.Contra Fundidores se juegan tanto el orgullo como el regresar a la vida, los regios son el primer lugar de la Conferencia Norte con dos ganados y dos perdidos, pero si esta tarde el cuadro saltillense lo derrota se pondrían parejos, y esto, para Dinos, sería un aliciente para remontar e ir por el boleto a las Semifinales.Es cierto que queda medio camino por recorrer, pero entre más pasan las jornadas el conjunto morado sigue sin conseguir victorias continuas, de hecho solo tiene una en el torneo.Comenzó perdiendo dos partidos, después derrotó a Osos y volvió a caer la semana pasada en contra de Mayas, a quien no ha vencido nunca.Pero esta es otra fecha, están en casa y se pueden esperar muchas cosas, en especial un triunfo que haga a la afición no perder la esperanza y siga acudiendo al estadio para apoyar como se debe.El juego comenzará a las 18:00 horas en el estadio Olímpico, en el que se espera una buena entrada, pues no es tiempo de claudicar ni dejar solo al equipo, al contrario, es cuando más se necesita del apoyo de todos para que se sienta el peso de la casa de la Ola Morada y el que venga le dé miedo de ver que los saltillenses son unidos y están del lado de su equipo.