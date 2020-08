A seis años del suicidio de Robin Williams, así vive su familia su ausencia

Escuchar Nota

“Los demonios todavía están ahí. La vocecilla diciéndome que soy una basura, que no soy nadie, todavía está ahí, créame”.



"Pero algunos días puede sentirse un poco como un memorial al lado de la carretera. Como si fuera un lugar, no una persona, donde la gente pasa conduciendo y deja sus sentimientos, para luego seguir con su día reconfortados en que ha habido testigos de su amor por él", agregó Zelda.



Haces seis años una noticia dejó completamente sorprendido al mundo,, uno de los hombres que se consolidó en el gusto de todos por su capacidad de hacer reír, su chispa y energía,, cinco Globos de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, dos Premios Emmy y tres Premios Grammy, con el paso del tiempo no logró conseguir papeles a su altura, hasta que llegó la serie de CBS, The Crazy Ones, pero la crítica fue despiadada y no fue su tan esperado regreso.y que a final acabó con ella. Williams luchó contra un diagnóstico médico erróneo de Parkinson porque en realidad, durante la autopsia, le detectaron demencia con cuerpos de Lewy, un síndrome degenerativo incurable asociado al riesgo de suicidio., Zelda es la más pública de ellos, además de que fue quien lidió con Eric Trump, cuando éste utilizó un video de Robin para atacar a un contrincante de Donald. La hija de Williams también conmemoraba cada fecha especial en el calendario de su papá.Pero, desde hace un tiempo, Zelda prefiere ya no hacerlo, al menos a través de sus redes sociales, de las que borró todo rastro de fotografías y comentarios, y este 2020 explicó en Twitter por qué:En su sentido mensaje, Williams explicó que: "es difícil para mí, todos los días, seguir siendo la persona que acepta gentilmente la necesidad del mundo de compartir sus recuerdos de él, y expresar sus condolencias por su pérdida. Como dije en el pasado, me conmueve constantemente todo su amor ilimitado y continuo por él".La también actriz de Jane the Virgin compartió que esas expresiones de quienes la rodean física y virtualmente: "me dejan emocionalmente enterrada bajo un montón de recuerdos de otros en lugar de los míos. Después de todo, incluso las rosas pesan una tonelada cuando se dejan en el camión. Es simplemente demasiado".En el caso de los hermanos de Williams, Cody, escogió el 21 de julio de 2019, día en que cumplía años Robin, para casarse con su prometida María Flores, lo que le dio a la familia un motivo para alegrarse en la fecha. Por su parte, el mayor de los tres, Zack, ha podido superar sus problemas con al alcohol además de que se convirtió en papá.Zack, que le dio a su hijo el segundo nombre de su abuelo, McLaurin —aunque lo llaman Mickey—, aseguró que para que el niño conozca a su abuelo, cuando llegue el momento le permitirá ver todas sus películas, especialmente las más representativas infantiles, como Aladdín, Hook o Jumanji.y porque los acusó de llevarse sin permiso de la casa que compartía con el actor objetos muy preciados, ahora todo está solucionado., tal y como él quería, recibe una pensión vitalicia y tiene los objetos de gran valor sentimental, como uno de los relojes que el actor empleaba más habitualmente o una bicicleta que compraron durante su luna de miel., en el que se revela que el actor no se suicidó a causa de sus problemas de depresión, sino por su lucha contra la enfermedad degenerativa que le provocaron los cuerpos de Lewy.Con información de Quién