A sus 8 años cuida y vela por su mamá

Apoyo:



» Si desea ayudar a Karen y a Luis, puede comunicarse al teléfono 844-406-0238

» También visitarlos en calle Democracia de la colonia San Isidro en Arteaga, Coahuila.

Mientras muchos niños de 8 años tienen como preocupación jugar, divertirse y estudiar, para Luis Ángel la situación es diferente, pues a su corta edad atiende y se hace cargo su mamá que sufre de lupus y artritis reumatoide degenerativa, lo cual dañó principalmente sus huesos y dificulta su movilidad.La enfermedad llegó a la vida de Karen Pasillas hace un año y fue con el paso del tiempo que la enfermedad tomó fuerza, a tal grado de que mover sus piernas le resultaba difícil y hacer las labores domésticas se volvió más complicado.De dicha etapa a la fecha, Luis Ángel cocina, alimenta, e incluso asea a su madre, quien no puede valerse por sí misma por lo que el niño es el único apoyo y compañía que tiene su madre.“Estoy muy triste, lo único que quiero es que ayuden a mi mamá, yo también quiero apoyar, me quiero ir a trabajar de ‘cerillito’ por que quiero que mi mamá esté bien”, aseguró Luis Ángel con voz débil y lágrimas en sus ojos.Cabizbaja y con una mirada perdida, Karen Pasillas refleja en su rostro la desesperación de una madre de familia que no puede brindarle a su hijo la vida que merece.Sabe que con su condición económica a duras penas consiguen el alimento diario para sobrevivir y por lo cual le es aún más complicado adquirir los medicamentos para controlar la enfermedad.Entre los medicamentos que le suministran está la cortisona, que es utilizada para controlar los fuertes dolores y tiene un costo aproximado de 980 pesos, sin contar el resto de medicina, la cual asciende a gastos superiores a los 4 mil pesos por mes.Trabajadora social y cosmetóloga, Karen hoy en día vende ropa en los mercados sobre ruedas para poder subsistir, por lo cual la desesperación aumenta y tanta ha sido la depresión que incluso ha pensado en quitarse la vida, por lo que encarecidamente solicitan apoyo.“Yo he tenido unas depresiones muy fuertes que incluso he pensado en quitarme ya la vida porque es muy difícil cuando estás acostumbrado a trabajar y salir adelante con tu hijo y luego de repente con esta enfermedad sé que no voy a estar con él para siempre”, comentó sollozando.Confiados en la generosidad de las personas, solicitaron apoyo con medicamento o algún trabajo fijo para poder solventar tanto los gastos de su enfermedad, como los de su hogar e hijo, e incluso Luis Ángel solicita oración por su madre a quien anhela poder verla recuperada y feliz.