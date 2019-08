A Tarantino se le tacha de misógino, pero no lo es: Pitt

El actor estadunidenseentiende que las mujeres se puedan sentir agredidas con la violencia queejerce en su contra a través de sus películas, pero aseguró que no es hacia el género, es sobre quienes destruyen vidas.“Comprendo su sentir porque incluso yo de pronto dije: ‘wow, ¿no es esto demasiado?’ Sin embargo, desde el punto de vista de Quentin, no se está viendo al género femenino en realidad, él está concentrándose en la venganza sobre la gente que destruye vidas, aquellos que le quitan la vida a otros.“Quentin lo ve de una manera inocente, en ese sentido, pero no contra el género. Tendrían que conocerlo (al cineasta) para saberlo. Pero, definitivamente, entiendo su sentir porque hasta yo sentí feo”, expresó el actor en entrevista con Notimex.Brad Pitt se refiere así a las escenas de violencia hacia las mujeres que Tarantino muestra a través de su más reciente película Once upon a time... in Hollywood (Había una vez en… Hollywood) que protagoniza al lado de Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, y en la que interpreta a “Cliff Booth”, un stunt especialista en las tomas de acción.El filme ambientado en Los Ángeles, California de 1969, ha sido inquietante para los espectadores al abordar el asesinato de la actriz y modelo estadunidense Sharon Tate, entre otros, por la “Familia Manson”. Siendo esposa del director Roman Polanski, ella estaba a dos semanas de dar a luz a su primer hijo.Tarantino ha sido tachado por expertos en cine como un misógino no solo por lo visto en ésta, su nueva producción, sino por su proceder ante la mujer en filmes como Reservoir dogs, Pulp fiction, Kill bill y Inglourious basterds”.“Pienso que si alguien tiene una reacción adversa ante esto, hay que escucharlo. Hace tiempo, un veterano de Irak me dijo algo que se quedó en mi mente: ‘sabes que los ideales son pacíficos, pero la historia es violenta’.“No podemos negar que la violencia es una parte de nosotros y una parte de nuestra cultura, es parte de nuestra historia para decir lo mejor. No sé cuál es mi fascinación desde la infancia con esto, no me he detenido a investigarlo, pero sigo intrigado por esto en el cine”, comentó durante su visita a la Ciudad de México como parte de la promoción del filme.En el caso de Había una vez en… Hollywood, el nominado en tres ocasiones a los Premios Oscar (Doce monos, El curioso caso de Benjamin Button y Moneyball) dijo que “la violencia reamente es casi como un alivio cinematográfico porque estamos lidiando con un incidente que fue tan terrible y tan horrendo en la vida real.“Verdaderamente asustó a los estadunidenses que no habían vivido algo así y que cambió la forma en la que hacemos las cosas”.Sin pretender abundar en la trama, para no arruinar la expectativa que tiene el público, Brad Pitt indicó que lo ocurrido a Sharon Tate es terrible, pero si bien es importante.“No puedo platicar lo que sucede en la película, pero para mí es casi como un descanso, un alivio de la historia, del destino que Sharon tuvo, que todos tuvieron en esa casa, durante esa noche”, indicó.Es la segunda vez que Brad Pitt actúa bajo las órdenes de Quentin Tarantino. La primera ocurrió en 2009 a través de “Inglourious basterds” (Bastardos sin gloria) y esta vez, de nueva cuenta, sintió que trabajaba como si estuviera en casa.Por lo anterior, ninguna escena se le hizo complicada, ni siquiera aquella con Mike Moh en el papel de “Bruce Lee” y que ha sido severamente criticada por los fans del fallecido actor y maestro en artes marciales, así como por su hija Shannon Lee, pues dice que a su padre lo hacen ver como "imbécil arrogante”.“Es algo curioso porque en los sets de Tarantino, las escenas no se me hacen muy complicadas, pues todo está establecido. La alfombra y la mesa siempre están puestas.“A los diálogos los describo como cuando estás afuera con el público, dices algo tonto, avergonzante, y cuando vas manejando a casa piensas en aquella frase perfecta que hubieras podido decir, ese es el dialogo de Quentin. Él lo tiene todo listo para ti, es muy divertido, es un deleite la manera en que él cuenta sus historias y no encuentras eso en otros sets”.Luego de que Quentin Tarantino anunció hace unos días que se retirará como director al filmar su décima película y que Había una vez en… Hollywood, es la novena, Pitt externó sentirse curioso por saber cómo será esa producción.“En sus inicios, él dijo que haría sólo 10 películas y se está apegando a eso, lo cual no quiere decir que se vaya a retirar o que vaya a desparecer, él continuará escribiendo novelas, seguiremos escuchando su voz y yo respeto su compromiso”.