¿A templos o cantinas?

El camino de los siete templos es una de las tradiciones más importantes de esta Semana Santa. Según la tradición, Jesús los caminó en una prueba de fe y voluntad. Es por eso que el día de hoy los Empresarios del Centro Histórico de Saltillo muestran este mismo recorrido pero a su manera, con Las Siete Cantinas.En este evento que busca crear una dinámica de trabajo y turismo, los negocios participantes ofrecen una reliquia a sus visitantes. Platillos o bebidas que se obsequian en la compra de alguna cerveza o platillo. Un regalo para los parroquianos que deambulan en el Centro Histórico a pasos tumbantes.El recorrido inicia en La Pulcata del Marqués de Aguayo, vieja casona que resguarda un amplio patio. Según el chef Francisco Carniado, el platillo que ofrecen irá rotando a lo largo de estos tres días. Hoy serán tacos de fideo seco; mañana viernes, tacos de pescado en tortilla de jamaica, mientras que el Sábado de Gloria se darán tacos de huitlacoche en tortilla de maíz azul. Alimentos que pueden acompañarse del pulque y los curados de diversos sabores que vende la centenaria edificación.El caminante puede seguir por la calle Ramos hasta Bravo y encontrar una casa con murales mexicanos en ella: Las Delicias de mi General. El segundo templo de comida y bebida a visitar. En él, Ivonne Orozco tiende tacos de picadillo o chicharrón a quien se aventure a pedir uno de los tradicionales mezcales de su restaurant, o quizá un trago de la cerveza de casa: La Generala.Orozco, una de las organizadoras, explicó a Zócalo que “este recorrido es nuestra versión de los siete templos. Buscamos que se promueva un flujo de personas que visiten y conozcan la oferta tanto cultural como gastronómica que hay en el Centro Histórico. El recorrido es ideal porque esta parte de Saltillo tiene que caminarse, conocerse”.Fue durante el Jueves Santo que se ofreció la Última Cena. Comida en la que Jesús compartió con sus apóstoles pan y vino, en una metáfora de la Comunión. Tanto para Orozco como para Carnido, el hecho de ofrecer alimentos es también una oportunidad de crear un lazo con los visitantes que llegan ante sus puertas, se sientan en sus sillas y comen en sus mesas.“Hay un gusto y un placer. El acto de cocinar es un acto de amor y de bendición, lo que quieres es que las personas lo disfruten. Nos emocionamos, sabemos qué ofrecemos. Estamos enamorados de cocinar”, detalló Orozco.La dueña de las Delicias de mi General también anunció la próxima aparición de la cerveza 442, en colaboración con la cervecera saltillense SLW, la cual celebrará el aniversario de la capital coahuilense.La tranquilidad puede llegar a los pies del viajero de este recorrido en el café Flor y Canela. Sitio en el que puede disfrutarse tanto un té como una cerveza. Aquí la reliquia es la chapata vegana. Un pequeño sandwich acompañado de una ensalada del bosque, alimento que recuerda a las comidas sanas que Cristo recomendó.“Quien venga a Flor y Canela va a encontrar lo que está buscando. Es un lugar en el que puedes venir y relajarte tú solo, con tu pareja o con tu familia. Queremos dar una experiencia a quien nos visite”, explicó Abiecer Balderas, encargado de la cafetería.Los siguientes lugares suben por la calle Allende: Baricci y Paloma Negra, dos lugares cuyas atmósferas son muy distintas pero que igualmente buscan el esparcimiento de sus clientes. Regresando sobre los pasos se pueden visitar los bares Dublín y Roots, lugares que también pertenecen al recorrido de las siete cantinas. Uno recordando al profundo país católico de Irlanda, mientras que el otro tiene un toque más del barrio nacional.El viaje sigue en ascenso hacia una escalera al cielo, como lo dijeron los rockeros de Led Zeppelin. Ya que la siguiente parada es el Pizza Rock. Bar enfocado en la música de guitarra eléctrica y batería, en donde se ofrece pasta focaccia con salsa de tomate. Comida mediterránea como la de la Roma de los tiempos de Cristo.La calle Victoria es la que ofrece las últimas dos paradas del recorrido. El primero es Tótem, restaurante especializado en hamburguesas en el que se ofrece un trago de mezcal en la compra del platillo, mientras que el último es Don Baldomero Cervecería, sitio que da un vaso de dulce pulque para acompañar a la cebada.El Recorrido de las Siete Cantinas inicia hoy a partir de las 17:00 hasta las 23:00 horas. La dinámica para participar es comprar una bebida o platillo y mencionar el evento, así como el recorrido, para recibir la promoción. Más información en el Facebook Centro Histórico SaltilloSacerdotes de la Diócesis de Saltillo se unieron en la Catedral del Santiago para renovar los votos y consagrar el Santo Crisma, en una celebración encabezada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.Durante la homilía, monseñor señaló la importancia del compromiso de los sacerdotes con la sociedad y su labor en cada parroquia, para continuar con la bendición de los óleos y consagrar el Crisma.En esta ceremonia litúrgica, con la presencia de los 60 sacerdotes que conforman la Diócesis de Saltillo y decenas de feligreses, se bendijeron las ánforas que contienen el aceite junto a un Cristo tallado en cobre.En una media luna, los sacerdotes presenciaron la mezcla de los óleos y consagración, renovando su compromiso con las manos en alto. Una vez bendecidos, los óleos y crisma se reparten en urnas para cada templo, pues son ungidos en enfermos y utilizados en bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios.“Lleven las torrentes ánforas con los santos óleos a su respectiva comunidad parroquial a derramar con estos la gracia de Dios a los feligreses”, dijo Vera López al concluir la ceremonia y enfatizó a los sacerdotes que deben apoyarse unos a otros en la labor social que requieran.Recordó el caso del sacerdote de Parras, quien, aseguró, requiere el apoyo de la Diócesis, pues la defensa de los acuíferos que llevan agua a su comunidad es una “lucha difícil”, por lo que es de vital importancia la unión y sintonía de lasparroquias.“No hay que dejar solito al sacerdote, apóyense entre ustedes”, dijo monseñor a los sacerdotes.“Son muchos los sacerdotes que se separan del clero y no todos es por pederastia”, declaró el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, al ser cuestionado por las razones de la separación del cura Campos Rodríguez, quien estuvo al frente de la parroquia Santa Teresita, de Saltillo, y que abandonó el templo a principios del 2018 luego de ser acusado de pederastia.“Desde que estoy en esta diócesis he tramitado muchas dispensas de sacerdotes que quieren separarse, incluso de quienes se fueron antes de que yo llegara de obispo, dice ‘esto no es lo mío, me equivoqué’”, comentó monseñor.Aseguró desconocer el paradero de los sacerdotes y no está detrás de quienes se han retirado. “Soy muy respetuoso de los sacerdotes que quieren irse”, dijo.