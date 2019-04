A Toluca se le escapa la Liguilla tras empatar con Pumas

Pumas y Toluca empataron 2-2, en un duelo de ida y vuelta, donde los Diablos Rojos no apretaron lo suficiente y terminaron por perder su última oportunidad de meterse a la Liguilla.Los universitarios se despidieron de su afición en el Estadio Olímpico dando la batalla para tratar de cerrar con dignidad el torneo y aunque todavía quedaron a deber, algunos sectores de la afición volvieron a manifestarse en la Zona Puma pidiendo el #FueraAres, en alusión al presidente.Esta vez, el técnico Bruno Marioni sorprendió colocando a Andrés Iniestra en la central al lado de Pablo Jáquez, ya que ni Alejandro Arriba ni Luis Quintana estuvieron en la alineación.De manera temprana Fernando Tobio tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión y al 5", entró Santiago García para tomar su lugar.Dos minutos después Brian Figueroa anotó en fuera de lugar.Esta vez la pierna de Carlos González no estuvo tan fina y dejó escapar un par de goles en el primer tiempo.Pumas de cualquier manera abrió el marcador por conducto de Felipe Mora, quien al 38" venció al arquero Alfredo Talavera, que ya había salvado a su equipo en más de 5 ocasiones.Con un partido de ida y vuelta, en el segundo tiempo los universitarios incrementaron la ventaja en el marcador al 52", cuando Ignacio Malcorra puso el 2-0, de penal.El VAR intervino para la revisión de la jugada en la que Rodrigo Salinas empujó a Carlos González en el área y se terminó dando la pena máxima a los de casa.Toluca no bajó los brazos y respondió al 56" por conducto de Federico Mancuello, quien metió el 2-1 de tiro libre, tras una falta de Alan Mozo.Los Diablos Rojos se mantuvieron encima de los Pumas, buscando otra anotación hasta que apareció una vez más Mozo cometiendo falta sobre Alexis Canelo.El propio Canelo fue quien cobró para anotar desde los 11 pasos y poner el 2-2 al 61".Después del empate salió Mora y dejó su lugar para Juan Manuel Iturbe, pero los universitarios no pudieron anotar uno más.Toluca se diluyó y no pudo anotar el gol de la victoria; los Diablos llegaron a 22 y Pumas se quedó con 17.