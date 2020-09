A través de TikTok denuncia feminicidio de su amiga

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A través de una cuenta de TikTok, Yuliana Martínez ha roto el silencio para no dejar en la impunidad la muerte de su amiga Karen Lopez Benavides en Tamaulipas.



La joven de 27 años, de profesión ingeniero y asignada al departamento de control de calidad de una maquiladora, apareció muerta este 3 de septiembre luego de que sus padres denunciaron la desaparición ocurrida el 30 de agosto.



La profesionista presentaba señas de violencia y fue encontrada en un canal de aguas negras que hay en la colonia Las Fuentes.



A través de la cuenta, Yuilana aseguró que a unas horas de haber sido localizado el cuerpo, hubo una orden de borrar las imágenes de la profesionista, así como las notas donde hablan sobre su muerte



Ante el miedo de quedar impune decidió buscar ayuda y el apoyo de la gente a través de esta red social para exigir a las autoridades el esclarecimiento del crimen.



Detalló que desde el momento de su desaparición, tanto amigos como familiares, estuvieron posteando sus imágenes por toda las redes sociales tratando de encontrarla.



El día de hoy por un extraño motivo, después de que ya apareció su cuerpo, se ha dado la orden que se borren tanto sus imágenes de búsqueda como las notas de su asesinato. Entiendo perfectamente el poder que tienen las redes sociales y necesito que difundan su nombre, no estoy pidiendo nada más que justicia por Karen, como estamos pidiendo todos los que la queremos”.



También hubo reclamo al gobierno federal, estatal y municipal.



La voz resonó en todo el país y en muy poco tiempo la denuncia de viralizó al compartirse en miles de ocasiones hasta volverse tendencia con los hashtag: #JusticiaParaKaren #Duocon y #Niunamenos



Amigas, conocidas y familiares recién abrieron un grupo en Facebook en el que invitan a toda la gente a que acudan este domingo a las 9 de la mañana a la plaza principal del municipio para realizar una protesta pacífica y exigir el esclarecimiento del crimen.



Por su parte, la Delegación Regional informó que el feminicidio se está investigando y aunque no lo confirmaron se sabe que el mismo día 3 de septiembre agentes asignados al caso localizaron en el parque Olímpico el coche de la víctima, por lo que empezaron a recabar huellas y otros indicios que ayuden a aclararlo.







Con información de Excelsior