A un año de la inversión en AHMSA que sepultó la 4T

Monclova, Coah.- Inversión de 300 millones de dólares con 1600 empleos directos en Monclova durante dos años en la fase de construcción de la Planta Coquizadora III, anunció en rueda de prensa el 20 de mayo de 2019 en Monclova el principal accionista de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, pero a 1 año de distancia la Cuarta Transformación hundió a Monclova en la peor crisis de su historia.



En la supuesta lucha contra la corrupción del sexenio donde nadie está en la cárcel, una semana después, el 27 de mayo el gobierno lopezobradorista congeló las cuentas bancarias de AHMSA y de Ancira, nadie está detenido, el supuesto delito no amerita prisión preventiva oficiosa, no es de los denominados grave, y se extinguieron casi 5 mil empleos.



Al día siguiente 28 de mayo fue detenido en Mallorca, España, el Presidente del Consejo de Administración y de inmediato se alejaron los bancos, clientes, proveedores foráneos, y la Cuarta Transformación desató una campaña negra de mentiras divulgando que Alonso Ancira no tenía derecho a fianza, que AHMSA cerraría, y que ya había sido autorizada la extradición-.



El 20 de mayo de 2019, Alonso Ancira sustentó rueda de prensa en Monclova y anunció la inversión de 300 millones de dólares provenientes de financiamiento bancario para construir con tecnología china 120 hornos de coquización a efecto de incrementar los volúmenes de producción de 1.7 millones a 2 millones de toneladas de coque anualmente.