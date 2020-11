A un año del primer contagio de Covid-19, internautas recuerdan cómo cambió al mundo

Escuchar Nota

Los médicos chinos supieron con certeza que era un nuevo padecimiento hasta diciembre del año pasado. https://t.co/h8UWR50ayI — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) November 17, 2020

"A la primera persona en el mundo se le diagnosticó coronavirus en Wuhan hace un año".

The very first person in the world was diagnosed with coronavirus in Wuhan a year ago today. pic.twitter.com/mitlWlqTAP — Chris Parsons (@ChrisParsons274) November 17, 2020

"Cumpleaños de Covid-19. Wuhan. Feliz cumpleaños a ti".

Bday of COVID-19. Wuhan

Baar baar kabhi ye din na aaye, baar baar dil yeh gaaye

Baar baar kabhi ye din na aaye, baar baar dil yeh gaaye

Tu mar jaye jaldi is saal, yah meri hai aarazu

Happy birthday to you, happy birthday to you

Happy birthday to you, Corona, happy birthday to you pic.twitter.com/y4nimD8Q47 — stairwaytoyourheaven (@styhmemes) November 17, 2020

​"El primer caso de Covid-19 fue reportado este día en Wuhan. Y cómo pensé que mi vida no se vería afectada por eso. Un año más tarde, estoy usando máscara, lavándome las manos. Mientras tanto, la gente de Wuhan".

First case of Covid was reported on this day in Wuhan. And how I thought my life would not be affected because of that. A year later, Iam doing WFH, wearing mask, washing hand. Meanwhile Wuhan people pic.twitter.com/KQdkZGuQHM — Somy (@somy_bored) November 17, 2020

​"Hoy hace un año, 17 de noviembre de 2019. El primer caso conocido de Covid-19 se originó en un hombre de 55 años que había visitado un mercado en Wuhan, provincia de Hubei, China. Feliz cumpleaños Covid-19 ahora adiós".

One year ago today, November 17, 2019 – The first known case of COVID-19 is traced to a 55-year-old man who had visited a market in Wuhan, Hubei Province, China.



*Happy BDay #COVID2019 Now Bye Bye* pic.twitter.com/WCemO9YSa1 — Leeya (@leeyamitrade) November 17, 2020

​"Covid-19 comenzó en Wuhan por esta época el año pasado. Y sigue siendo fuerte, a diferencia de la mayoría de las relaciones después de un año".

Covid started in Wuhan this time last year. And it’s still going strong unlike most relationships after a yearpic.twitter.com/lx64UzZH9g — Sanjay Nair (@dudeitsmesanjay) November 17, 2020

Una persona de 55 años se acercó por primera vez con síntomas del nuevo coronavirus a los médicos del lugar y nadie sospechó que ese día marcaría la historia y pondría al mundo de cabeza., el virus se expandió a una velocidad inimaginable por todos los países yTodos tuvieron que aprender a estudiar al virus para protegerse.Con los estudios científicos y los medios de comunicación. Mientras tanto, vque inevitablemente llegó hasta América Latina.Por si esto fuera poco, cuando parecía que el Covid-19 ya había superado el pico en varios países, se registra una segunda ola en Europa.para volver a reunirse con sus seres queridos y abrazarse con sus amigos sin temer contagiarlos.Varias son las teorías que han surgido sobre elen humanos,. Por el momento, lo único cierto es que la humanidad tendrá que aprender a convivir con el coronavirus hasta que no se encuentre una vacuna que pase todas las fases de prueba y sea efectiva.Hasta el momento, sonque ha provocado el Covid-19 alrededor del mundo, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.