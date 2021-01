A un año, sin rastro de jóvenes madres desaparecidas en balneario

Escuchar Nota

“Ya ha pasado un año y todavía no tienen ninguna respuesta e indicios de donde se encuentran las tres jóvenes madres.



“Es muy difícil, yo no quisiera de verás que nadie se encontrara en esta situación, le vuelvo a repetir lo más difícil de este proceso es enfrentarse a ellos, enfrentarse a ellos y no poderles dar una respuesta simplemente las estamos buscando, pero en todo este año son incontables los días en los que mis hijas, la mayor se despierta llorando por su mamá, preguntando por su mamá es indescriptible el sentimiento la impotencia, de como darles la cara a esos pequeños qué decirles, más que decirles los estamos buscando, y hablarles con la verdad no queda más que hablar con la verdad cuando se perdió mucho tiempo”.



Ya pasó un año desde quedesaparecieron eny hasta el momento no hay avances en la investigación, aseguraron sus padres. Sus hijos siguen preguntando por ellas.Acompañados por el colectivo feminista Ehécatl, arribaron al Centro de Justicia de Ecatepec en San Agustín de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para exigir les den una respuesta sobre el caso de las tres jóvenes de entonces 18, 19 y 23 años, de quienes su supo por última vez que salieron a un balneario en Amajac, Hidalgo, donde se tomaron la ultima foto que se vio de ellas.Presuntamente las jóvenes viajaron con choferes de una ruta de transporte de Ecatepec, en cuyos talleres aseguran fueron vistas por ultima vez.Las autoridades nos han traído vuelta y vuelta, porque sabemos el licenciado Roberto Camacho nos dio su palabra que iban avanzar las investigaciones y no ha sido así, puesto que se abre una línea de investigación y luego se cierra, no habido el avance que nosotros que nos gustaría hubiera”, apunto Hortencia Pacheco Hernández, mamá de Mariana Lesli Flores.Aseguran que por la pandemia,, además de que faltaba equipo para poder llevarla a cabo.Ahora el dolor de la familia aumenta, pues los pequeños de las tres jóvenes preguntan por ellas e incluso quieren colaborar en su búsqueda.y tomaron de forma simbólica las instalaciones para exigir les den respuesta por las decenas de mujeres desaparecidas.