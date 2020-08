A un mes de ‘Hanna’, la tormenta continúa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- A un mes de que más de 30 familias que habitan sobre la calle el Atrio de la colonia El Campanario sufrieran el paso de “Hanna” por la Región Sureste de Coahuila, los trabajos de restauración están suspendidos.



De acuerdo con vecinos del sector, que decidieron nombrar como representante de los colonos afectados a Marco Espinoza, advirtieron que las obras que el Ayuntamiento de Saltillo había empezado se vieron frenadas por la intervención del superdelegado Reyes Flores Hurtado, quien se comprometió a realizar una investigación a través de la Conagua.



Señalaron que hasta ayer no tenían indicios de que dicha investigación avance y desconocen cuál es el estatus de la denuncia interpuesta ante la Comisión Nacional del Agua en contra de quien o quienes resulten responsables de las obras deficientes que encausaron la corriente del arroyo hasta convertirla en una bomba de tiempo.



Por este motivo, será hoy cuando los afectados se unan para hacer de nueva cuenta un llamado a las autoridades para revisar los sistemas pluviales, pues no existe garantía de que una nueva situación como la que trajo la tormenta “Hanna” vuelva a generar la pérdida de su patrimonio.



Los afectados destacaron que por lo menos 4 de las 30 familias no han podido regresar a sus domicilios, pues el escurrimiento de aguas y reblandecimiento de las paredes aún sigue causando estragos en la infraestructura de las casas.



De acuerdo con el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, en un inicio sería el Ayuntamiento el que se haría cargo de subsanar los daños y ayudar a los vecinos a resolver el problema que el paso de las aguas les trajo.



“Nosotros íbamos a empezar a trabajar en el fraccionamiento desde la semana pasada, pero a raíz de una visita del Gobierno federal, ahorita estamos en ‘stand by’ para ver qué resultados dan, porque dijeron que iban a arreglar el problema”, señaló el Edil en entrevista.