A un mes del incendio en la subestación Buen Tono del Metro, continúan los peritajes

Los problemas del Metro no están siendo resueltos. Los que dejan de ser problemas, los que están solucionando: van abriendo las líneas, reconstruyendo la subestación y PCC y los que están disolviendo son el subejercicio, la falta de mantenimiento y el incendio”, comentó Remes.

Los resultados del peritaje que determinará las causas delocurrido en la subestación Buen Tono, ubicada en el edificio del Puesto Central de Control (PCC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC), no se han hecho públicos.El próximo martes el incendio cumplirá 30 días de ocurrido y lano ha dado a conocer los resultados de las pesquisas que deslindarán responsabilidades por el incidente. en donde murió una persona, otras 29 fueron rescatadas de entre las llamas y con el que han sido afectadas miles por la suspensión del servicio de hasta seis de las 12 líneas del Metro durante los días posteriores al siniestro.El 10 de enero la Jefa de Gobierno,, informó que habría tres peritajes, el de la Fiscalía, la aseguradora del Metro y una tercera empresa, pero ninguno de ellos ha publicado sus resultados.El tiempo transcurrido para realizar y dar a conocer los resultados del peritaje, al menos de la FGJCDMX, ya superó al de otro incidente relevante en el Metro: el choque de trenes en la estación Tacubaya de la Línea 1, en el que murió una persona y hubo 41 lesionados.Las indagatorias del trenazo, ocurrido el 10 de marzo de 2020, se dieron a conocer 21 días después del incidente.Roberto Remes, de la organización Ciudad Humana México, explicó que en políticas públicas los problemas se resuelven, se solucionan o se disuelven.Expertos y legisladores consideraron necesario que el Estado de México y el gobierno Federal apoyen con recursos económicos al Metro de ladado que cerca del 20 por ciento de sus viajes tienen carácter metropolitano y los realizan habitantes mexiquenses.Actualmente, sólo los capitalinos, a través de sus impuestos, pagan el costo del subsidio del boleto del Metro, ya que su costo real es de 13 pesos, señaló el diputado local, Jorge Gaviño.El año pasado, esta subvención ascendió a nueve mil millones de pesos, de acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México.Para Gaviño, quien fue director del Sistema de Transporte Colectivo () de 2015 a 2018, tanto el Estado de México como la Federación deben aportar recursos anualmente para combatir la obsolescencia de 20 años del Metro.El Estado de México se ve beneficiado porque gente que vive allá, cotiza allá y paga sus impuestos prediales allá y utiliza el sistema para venir a trabajar aquí a la ciudad, pues tiene un subsidio del gobierno de la ciudad (por el uso del Metro) y el pago lo hacemos todos los capitalinos, no el. Entonces, a mi juicio el Estado de México debe participar en ese sistema y también la Federación.Elpodría tener un asiento en el Consejo de Administración del STC, siempre y cuando aporte recursos económicos”, dijo Gaviño en entrevista telefónicaBernardo Navarro, del Observatorio de Transporte y Movilidad Metropolitana UAM-Xochimilco, fue más allá y propuso que el Estado de México forme una dependencia que administre, financie, mantenga y se haga cargo de las ampliaciones del Metro en el territorio mexiquense.Se trata de cerca del 15 por ciento de las estaciones de las líneas A y B del Metro que penetran en municipios como Los Reyes y Ecatepec, además del proyecto de ampliación de Los Reyes hacia Chalco.Institucionalmente, ya tenemos que pensar de otra manera el Metro. Podría haber varias fórmulas. A mí la que me parece mejor es que hubiera un organismo bipartita para que el Estado de México también coopere con la operación del Metro, en proporción”, comentó.