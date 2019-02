A un paso de hacer historia

En 2014 se convirtió en el primero de sus paisanos y amigos, Alejandro G. Iñárritu y Guillermo del Toro, en ganar un Oscar, y ahora, cinco años más tarde, Alfonso Cuarón vuelve a estar bajo los reflectores con Roma, una cinta que ha hecho correr ríos de tinta alrededor del mundo.El filme sobre una joven trabajadora doméstica indígena que labora para una familia de clase media alta ha desatado debates en todos los ámbitos y en todos los niveles sobre múltiples temas (entre ellos clasismo, racismo, empoderamiento femenino) y sobre el arte cinematográfico en cuanto a la forma y el fondo; la recepción del público fue muy dividida.Pero más allá de todo lo poco o mucho que se pueda agregar sobre esta aclamada película, la realidad es que el cuidado trabajo de Cuarón sobre una obra evidentemente muy íntima ha cautivado a la crítica internacional y a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, por lo que es casi un hecho que este domingo se alzará de nueva cuenta con el Oscar a Mejor Director, además de subir al estrado cuando otorguen las estatuillas a Mejor Película en Habla No Inglesa y Mejor Cinematografía y muy probablemente también en los renglones de Mejor Diseño de Producción y Mejor Película.En total Roma aspira a 10 galardones y cinco de ellos podrían ir a parar a manos del realizador nacido en Ciudad de México en 1961. Y haría historia pues sería la primera película en español en ganar y la primera producida por una plataforma streaming (Netflix).“Esta es la primera vez que una persona ha logrado en una película ampliamente vista y difundida, la representación de una mujer indígena. Yalitza es tan increíblemente inteligente y sensible que entiende el valor simbólico de ella ahora mismo. Y no sólo lo hace con dignidad, sino con la convicción de compartirlo. Creo que esta era una conversación que se necesitaba desde hace mucho tiempo. Algunos siglos, de hecho”, señaló Cuarón recientemente.“Estamos en un momento en que el país debe reconocerse a sí mismo como una nación racista. Sé que estoy diciendo una generalidad, pero la estructura social se construyó bajo esa base. Y esto ha sido lo más interesante de la temporada del Oscar”, añadió el realizador.Hasta el momento, con su trabajo en la dirección de este multepremiado largometraje Cuarón ha sido reconocido con el Globo de Oro y los premios de la Crítica y del Sindicato de Directores, entre otros más.