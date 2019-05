¡A un paso!

Faltó un último empujón, un último estirón para conseguir el ascenso a la División I de la ABE, sin embargo, los Lobos de la UAdeC hoy pueden estar orgullosos de todo lo que hicieron a lo largo del Nacional División II de Basquetbol, en donde esta tarde buscarán quedarse, al menos, con el tercer lugar enfrentando a Anáhuac Querétaro, tras perder ayer la Semifinal.Llegar a la Final les daba el boleto al máximo circuito del baloncesto estudiantil, pero enfrente se toparon con unos Tuzos de la UAZ irreconocibles que les hicieron ver su suerte, al caer la jauría por 78-83.Se sabía que era un partido parejo, aunque no tanto para los dirigidos por Uriel Segura, ya que en la eliminatoria quedaron en primer lugar con marca perfecta, siendo un cuadro dominante que hasta en un partido vino de atrás para remontar una desventaja de 27 puntos a siete minutos de acabar, sin embargo ese equipo ayer no se mostró en la duela.Desde el primer periodo la jauría se puso abajo en los cartones con números de 23-27 y de ahí no logró darle alcance a los Tuzos sino hasta el cuarto periodo.Cuando parecía que Lobos no podría remontar, hizo la hombrada y se metió al juego, le dio la vuelta en diferentes ocasiones en el cuarto episodio, pero Zacatecas mostró un mejor tino en sus disparos de media y larga distancia.Lobos falló abajo del aro, cometió muchas faltas, al grado de que en el tercer periodo se quedó sin hombre importante ante la salida de Miguel Durán por acumulación de faltas.Todos esperaban el milagro, pero nunca llegó y las esperanzas de Lobos de llegar a la División II se esfumaron con esta derrota de 83-78 se esfumaron, esperando en el siguiente torneo lograrlo.