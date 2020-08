A una década de la hazaña del bicampeonato de Saraperos

Escuchar Nota

Saltillo Coah.- Un 16 de agosto del 2010, en un parque Madero con 15 mil 421 almas en sus gradas, los Saraperos de Saltillo a ley de uno de la historia y unos Pericos de Puebla alicaídos al borde del abismo, así fue el escenario que se vivió hace 10 años, una década de gloria que se celebra tras la obtención del bicampeonato de la Nave Verde dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de que los verdes derrotaran a los poblanos por 21-2 en el juego 6 de la Serie Bicentenario.



Daban las 19:08 horas, José Miguel Mercedes en el centro del diamante para enfrentar a Ricardo Serrano como el primer oponente de lo que fue una apertura de ensueño. Iniciaron las emociones del sexto de la Serie Bicentenario, la cual conmemoró los primeros 200 años de la Independencia de México.



El Sarape fue tocado en el amanecer del juego, pero Refugio Cervantes inició la fiesta en la baja del primer rollo con cuadrangular de dos carreras a lo profundo del central, mismo que fue acompañado por el triplete de Christian Presichi que empujó a Noé Muñoz al plato, una ventaja que los locales no dejaron escapar.



Fue en el tercero cuando la novena comandada por Orlando Sánchez concretó un ataque de cinco, que surgió del segundo vuelacercas del partido de “Cuco” Cervantes y otro palo de vuelta entera de Jesús Cota con dos hombres de los senderos, que prácticamente sellaba el triunfo.







Pero la algarabía llegó en el quinto con un racimo abultado de ocho carreras, tres de ellas producidas por el cuadrangular de Gabriel Martínez, que encendieron las emociones en la Catedral del Beisbol en Coahuila, el bicampeonato estaba en la bolsa para los verdes.



El “Tío” Mercedes se mantuvo sólido en la loma para lanzar la ruta completa, donde permitió 11 imparables para únicamente dos carreras, una de ellas limpia, no regaló pasaportes y ponchó a tres enemigos, una apertura digna de recordarse.



Alberto Carreón fue el out 27 de aquél lunes histórico para los Saraperos, sacó una línea al derecho que fue capturada por Christian Presichi, quien con los brazos alzados corrió hacia el centro del diamante para reunirse con los suyos y comenzar el festejo de la segunda Copa Zaachila de forma consecutiva.



Una década ha pasado y ningún equipo de Liga Mexicana de Beisbol ha conseguido dos títulos al hilo, los Saraperos de Saltillo son el último bicampeón de la pelota veraniega, y en su 50 aniversario de vida, es un recuerdo que enaltece lo grande de su nombre.