A Yunitci la torturaron y degollaron; desapareció tras ver a su novio

Tecámac, Mex.- Los restos de Yunitci Dayana —la soldado desaparecida luego de salir con su novio, un oficial de la Fuerza Aérea Mexicana— fueron sepultados ayer en Texcoco; en tanto, el sospechoso de su asesinato fue ingresado a un reclusorio en Ecatepec.



La Soldado Auxiliar Oficinista desapareció el 15 de febrero luego de ver al teniente piloto aviador, Kevin Alfredo, quien fue detenido el jueves al tratar de sobornar a la policía para que no investigara el caso.



Según las autoridades, Yunitci Dayana Espinosa Huescas, de 21 años, fue localizada con huellas de tortura, semidesnuda y aparentemente degollada en la carretera Ixmiquilpan-El Cardonal, en San Cristóbal, Hidalgo, dos días después de su desaparición.



El oficial de 25 años, y Yunitci se conocieron en la Base Aérea de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, donde iniciaron una relación, de la cual ella quedó embarazada hace tres meses.



Él le pedía que abortara, lo que ocasionó varias discusiones. “No es justo, ella era una muchacha trabajadora, muy buena y ese tipo no se tentó el corazón para matarla”, señaló un compañero de ella en redes sociales.



Según la versión del piloto, una de estas peleas ocurrió el sábado 15 de febrero, cuando se dirigían a Hidalgo, pero él la abandonó en una zona despoblada de la Autopista México-Pachuca, y dijo que no la volvió a ver. Sin embargo, cuando los agentes revisaron la casa del aviador en Tecámac, hallaron manchas de sangre en una cobija, unos zapatos y en un cargador de pistola.



El oficial borró los mensajes enviados a Yunitci y se negó a una inspección a su vehículo, incluso, ofreció 20 mil pesos en efectivo a los policías para que ya no investigaran el caso.



Ayer, la FGJEM informó que Kevin Alfredo fue ingresado al penal de Ecatepec, luego de que decretaran de legal su detención por el delito de cohecho y ahondará la investigación por feminicidio.