A.B. Quintanilla comparte foto con un look muy antiguo de Selena

Si una vez dijimos que te amábamos… no nos arrepentimos,pues como sabrás el día de hoy se estrenó la nueva serie de Netflix que habla de la vida de Selena Quintanilla.Además, sus fans tienen los ojos puestos en Christian Serratos, la actriz que le da vida a Selena en esta nueva serie de Netflix.Así que la familia de Selena no podía pasar en silencio esta fecha tan importante y uno de los integrantes de los extintos Selena y Los Dinos se hizo presente con un post que nos hizo suspirar.En la imagen se aprecia a Selena usando una playera blanca sin mangas y llevando el pelo muy corto. El posteo lo acompañó del mensaje: Selena la serie, 2 am, no se la pierdan. A manera de invitación a los fans de su hermana para que estuvieran atentos al estreno.Seguramente tú también suspiraste al recordar a Selena y sus canciones, así que cuéntanos si ya viste la serie, cuáles son tus looks favoritos de Selena y qué te pareció esta nueva entrega de Netflix.