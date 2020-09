Aarón, de dos años, pasó sus últimos meses entre palizas

Escuchar Nota

España.- Nadie hizo nada por salvar a Aarón. Antes de cumplir dos años y medio ya estaba enterrado. Murió en el hospital Universitario de Alicante el 17 de septiembre de 2018 con su pequeño cuerpo cubierto de hematomas (más de una decena repartidos por pecho, brazos, cuello y piernas) y erosiones. La causa última de la muerte fue estrangulamiento. Su madre Cristina J. M. y el novio de ella, José Antonio P. V. escuchan durante toda esta semana en la Audiencia de Alicante, en la sede de Elche, lo que dicen los pocos testigos del infierno de Aarón y los demoledores informes médicos. La Fiscalía pide para ambos 28 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y otro de malos tratos habituales. La acusación particular, representada por el abogado Marcos García-Montes en nombre del padre biológico del pequeño, solicita que se les aplique a ambos la prisión permanente revisable.



Aarón nació el 26 de abril de 2016. Dos años después su madre conoció por internet, jugando a la Playstation, a José Antonio P. y decidió irse con él a Elche (Alicante) y dejar atrás su vida en Madrid. Antes, denunció a su pareja, el padre del pequeño, Félix Gálvez, por malos tratos. Gálvez nunca más volvió a ver a su hijo y apenas pudo escucharlo una vez a través del teléfono. Hasta que le dijeron que lo habían matado.



Una fractura de fémur con callo



La nueva pareja convivía en Elche con el niño y con Carlos T., un anciano con principio de Alzheimer familiar de José Antonio. En julio se fueron a vivir solos con el bebé, pero hasta entonces, según la acusación, dejaban al pequeño al cuidado de esa persona pese a su enfermedad. José Antonio dejó clara cuál era su forma de "educar": a base de golpes y palizas para "corregir" a Aarón. Esas palizas nunca fueron denunciadas ni detectadas. El niño jamás recibió atención médica. Según el fiscal, la pareja trataba de "silenciar la situación de violencia que el menor padecía".



"El bebé tenía una fractura consolidada de fémur es decir con callo y soldada con antigüedad de al menos tres meses", explica el letrado García-Montes. Los vecinos del edificio en el que vivían lo oían llorar. "El niño lloraba mucho; no era un llanto normal, era un llanto de dolor, como si le estuvieran haciendo algo", señaló una de esas vecinas. Otra declaró el martes en la Sala que el día de los hechos escuchó como un "guantazo". Pero nadie acudió a socorrerlo. La pareja se dedicaba a "fumar porros" en el balcón y a maltratar al pequeño.



El 13 de septiembre de 2018, ambos o él con "conocimiento y consentimiento" de la madre le dieron "golpes, bofetadas y puñetazos", explica el fiscal y estamparon a la criatura contra la pared. Tras la paliza inhumana y feroz lo agarraron del cuello hasta asfixiarlo. En el hospital inventaron versiones rocambolescas: que lo habían secuestrado, que se había caído en la ducha e incluso que le habían dado una paliza otros niños. Cuatro días después, Aarón murió en el hospital. El informe médico y el de au-topsia son un tratado de crueldad en forma de heridas.



Ayer el médico internista de guardia en el servicio de urgencias del hospital explicó en la Sala que la parada cardiorrespiratoria, la falta de oxígeno se produjo antes del ingreso en el hospital.



La madre cuando el niño se debatía entre la vida y la muerte en la UCI estaba consternada, pero no por si su hijo viviría, sino por las consencuencias que podía tener para su novio. "No quiero que se le trate de maltratador", dijo y anunció que iba a renunciar a la custodia de Aarón, que estaba a un paso de la muerte. El lunes no quiso declarar. Su novio se escudó en que gastaba 45 euros al día en marihuana, coaína y alcohol. Ninguno tiene patología mental ni trastornos por el consumo de tóxicos, según los informes. Llevan dos años en prisión provisional. Un Jurado decidirá sobre los últimos meses de la mala vida de Aarón.



Fuente: ABC.ES