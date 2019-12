Aaron Rodgers y los Packers se anotan la 11a victoria ante los Bears

Este domingo lossumaron su décima primera victoria tras vencer a losen la semana 15 de la NFL con un marcador de 21-13 conde por medio.Fue el mismo Rodgers quien cubrió en total 203, además de tres acarreos., por su parte, tuvo 13 de éstos., además, se lució con 7 recepciones y 103 yardas.Mitchell Trubisky cubrió la sorprendente cantidad de 335 yardas, que de poco sirvieron para evitar la derrota de los Bears. David Montgomery tuvo 14 acarreos y cubrió 39 yardas.El primer cuarto transcurrió con intercambios de posesión sin hacerse mucho daño, hasta que llegó una jugada fuerte en la patada que recibió Williams a la que le llegaron con fuerza pero que no pasó a mayores, pero se inició la serie ofensiva que lograría cosechar el esfuerzo.Por la izquierda, Rodgers lanzó el pase profundo para Devante Adams que sumó 29 yardas y de paso rompió el cero al terminar en las diagonales. El punto extra de Crosby cerró los primeros siete puntos en el Lambeau Field.7-0Fue después de la pausa de los dos minutos y antes de terminar la primera mitad, que llegaron los primeros puntos de los Chicago Bears con el gol de campo de 30 yardas conectado por Pineiro.Pero arrancando la segunda mitad llegó Aaron Jones para sumar 21 yardas por la izquierda y anotar su 13er touchdown en la temporada. El punto extra de Crosby puso a trabajar al marcador que mostró 3-14.Pero no pasó demasiado tiempo para que los Packers volvieran a anotar, pues se acabaron las oportunidades de Chicago, por lo tanto, Aaron Jones logró su 14a anotación de la temporada llegando por el centro para sumar un par de yardas. Con el extra de Crosby la pizara se volvió a mover 3-21.La mala suerte persiguió a Chicago, y a pesar de una gran jugada de Patterson que recortó a Sullivan por un avance para quedar en la yarda uno, pisar milímetros fuera del campo les quitó la oportunidad yPero no bajaron los brazos y Trubiski encontró por la izquierda a Miller para lanzar un pase de anotación de un par de yardas y estar ahora a sólo 8 yardas de diferencia con el punto extra: 13-21.Al final sólo 36 segundos en el reloj quedó a Chicago para intentar la anotación y la conversión, pero los ‘Cheese heads’ no lo permitieron y se acabó el partido.Además, los Patriots aseguraron una posición del comodín tras vencer a los Bengals por 34-13, los Seahawks vencieron a los Carolina Panthers por 30-24, los Titans de Tennessee cayeron 24-21 ante los Texans y los Dolphins de Miami volvieron a perder, ahora ante los Giants de Nueva York.Finalmente, los Redskins se quedaron con la derrota en casa ante los Philadelphia Eagles, los Chiefs de Kansas City aplastaron a los Broncos de Denver por 23-3 y los Buccaneers vencieron 38-17 a los Lions de Detroit.