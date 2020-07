Abandona niña de 7 años y a su perro en plena carretera

Escuchar Nota













La dejó tirada en la carretera a pleno sol y así la encontraron los agentes abrazada a su perro, llorando y muy nerviosa a la, en el término municipal riojano de Lardero.de su madre, un individuo de 30 años, con numerosos antecedentes que la abandonó y le dijo que iba a buscar gasolina.Los hechos ocurrieron a las once de la mañana del pasado día 17, el viernes, cuando se recibió una llamada de alerta en el 062 en. Se informaba de que en la carretera había una pequeña de corta edad caminando sola por la vía de servicio, sin la supervisión de ningún adulto yUn rápido despliegue de laspermitió la localización de la menor a los pocos minutos de producirse la alerta. La niña tras ser tranquilizada y arropada por los agentes les contó que viajaba en el coche de un amigo de su madre con dirección a Logroño, pero que tras quedarse sin gasolina, el individuo la sacó del vehículo junto al animal y le dijo que tendría que esperar a que regresara de buscar combustible.Desamparada, sola y muy nerviosa contó a los guardias donde vivía con su madre, en un pueblo cercano. A los pocos minutos los agentes hallaron el coche del novio, escondido en un camino a unos 300 metros.El individuo fue detenido. Tiene numerosos antecedentes, por robos entre otros delitos. Les dijo que iba a llevar a su perrouna versión de la que dudan los agentes dado que el animal estaba cubierto de tumores cancerígenos que a simple vista no parecen recientes. Se le imputa un delito de abandono temporal de un menor y un delito contra la seguridad vial, por conducir el día de los hechos sin tener permiso en vigor. Había perdido todos los puntos del carné.Segúnpara la vida, salud e integridad física de la niña. Una vez en el cuartel se acogió a su derecho a no declarar y fue puesto a disposición judicial.La pequeña, asustada y preocupada por el perro, fue entregada a su madre que se encontraba en el domicilio familiar. Antes estuvo dibujando con los guardias mientras esperaba y trataban de calmarla. «Podía haberse deshidratado o haberla atropellado un coche.escapara el perro», explica un portavoz de laFuente: ABC.ES