Abandona madre a hijo discapacitado en Monclova

“Su mamá se fue y lo dejó en la colonia, el muchachito viene conmigo porque una vieja me lo ha golpeado. Yo soy una simple vecina como cualquier otra, pero viene conmigo porque lo defiendo”, relató la mujer.



“Estuvo trabajando limpiando vidrios, pero los niños que hacen lo mismo lo golpean y lo corren. La mamá se fue para Saltillo, simplemente lo abandonó”, lamentó la entrevistada.

“Aquí en la colonia levantaron una papelería, para que se lo llevaran a una casa hogar de Saltillo, pero no hemos recibido respuesta. Él sabe leer y sabe contar, pero sufre de un ligero retraso mental, es como discapacitado, su problema es más del habla”, añadió.

Una vecina de Colinas de Santiago lanzó un clamor de ayuda a las autoridades competentes, ante el caso de; y ahora ‘habita’ las calles del populoso sector, incluso durmiendo a la intemperie.vecina del área, ha fungido como ‘ángel guardián’ de Abraham, al; y al procurarle un lugar en su mesa, para que tenga que comer.Sin embargo, la entrevistada sostuvo que urge que intervenga laen el caso, ya que el chico prácticamente se encuentra desamparado, y su madre ya le dijo que “no quiere nada con él y le haga como quiera”.“Yo ya le pedí ayuda a Pronnif, les pedí que se lo llevaran, pero no me hicieron caso porque según, les digo, ‘está bien, pero en todo caso, busquen una solución para este muchacho’ ”, añadió.“Aquí la gente no lo ayuda, pero sí lo golpean, y ya no sé qué hacer, le digo, ‘mijo, yo no puedo defenderte de todo mundo’”, prosiguió. “