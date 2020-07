Abandonan a anciano a la orilla de una autopista y muere de deshidratación

Escuchar Nota

Tamaulipas.- Un adulto mayor fue abandonado a su suerte a la orilla de una autopista en Reynosa, donde fue hallado en su silla de ruedas por transportadores que se percataron de que el hombre no se movía y estaba al sol.



Algunas personas decidieron parar su viaje y bajar de sus vehículos para tratar de auxiliar al hombre que podría haber estado varias horas ahí, en condiciones no óptimas dadas las altas temperaturas que se registran en este lugar.



Lamentablemente, el anciano ya no tenía signos vitales, por lo que pidieron el auxilio de las autoridades locales.



Al lugar llegaron elementos de la policía, quienes alrededor del cuerpo encontraron algunas pequeñas botellas de agua vacías, las cuales no fueron suficientes para mantener con vida al anciano, quien falleció producto de una severa deshidratación.



Las autoridades ya se encuentran investigando este caso para dar con su familia y saber por qué lo abandonaron en este lugar; además, también se dice que hubo personas que reportaron su hallazgo a tempranas horas del día, pero que no le brindaron apoyo ante el temor de que pudiera ser alguna persona con coronavirus.





Con información de La Frontera Dice