Abandonan a bebé con brazo fracturado en Hospital Infantil de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El pasado fin de semana ingresó al Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua un bebé de tres meses de nacido, quien tenía uno de sus brazos fracturado, sin embargo la madre del menor se fue de dicho lugar y ahora se encuentra en abandono hospitalario, informó la Subprocuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PNNA) de Cuauhtémoc, Karely Aranda.



En este sentido mencionó que las lesiones del menor podrían ser consecuencia de omisión de cuidados o violencia familiar, debido a que este fue rescatado junto con cuatro hermanos de una vivienda de Soto Máynez del municipio de Namiquipa.



Recalcó que se trata de una familia indígena cuyos menores se encontraban en abandono y vivían en condiciones deplorables, motivo por el cual fueron rescatados y puestos bajo el resguardo de la Subprocuraduría de PNNA, los cuales cuentan con 13, 10, 7, 6 años, además del bebé de 3 meses.



La Subprocuradora de PNNA mencionó que todo inició con una visita de la Directora del DIF de Namiquipa, quien daba seguimiento a dicha familia debido a que el niño de 6 años padece epilepsia y tenían que revisarlo.



El fin de semana acudieron al domicilio del menor para su revisión, percatándose que en la vivienda estaban dos niñas una de 10 y otra de 7 años, además de un bebé de tres meses de edad, por lo cual realizaron la separación preventiva de los menores y llevarlos al DIF municipal.



Posteriormente, señaló la funcionaria estatal, que la madre de estos menores acudió a la dependencia en compañía del resto de los niños, los cuales también le fueron retirados hasta que concluya la investigación por parte de la autoridad estatal.



Tras la revisión médica de los niños, se percató que el bebé tenía fracturado uno de sus brazos por lo cual fue trasladado al Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua, mientras que el resto de los menores a una residencia de acogimiento en Cuauhtémoc para brindarles la protección necesarias mientras continúa las indagatorias, informó.



Hasta el día de ayer los padres de los cinco menores no habían acudido comparecer a la Subprocuraduría de PNNA, para darle seguimiento al caso, además ya se le dio vista al Ministerio Público por omisión de cuidados por el abandono y posible violencia familiar, mencionó Karely Aranda.



En este sentido dijo que a los padres de estos menores se le proporcionará un taller de padres y/o terapia psicológica, pero si no cumplen se iniciará un juicio de pérdida de los derechos, por lo cual se platicará con los niños a efecto de ver si tienen algún familiar a quienes se les otorgue la patria potestad, incluso una persona de confianza, esto debido a que dentro de las etnias hay quien no es familiar de los niños pero los protegen más que los progenitores.



Agregó que actualmente se les aplica una medida de protección, ya que la PNNA cuenta con 30 días hábiles para realizar dicha investigación.