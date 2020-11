Abandonan a hombre sin vida en la Cruz Roja de Nogales

Escuchar Nota

De acuerdo con el informe defue alrededor de las 11:00 horas de ayer cuando reportaron que en la calle Providencia estaba tirado el cuerpo de una persona en estado inconsciente.La víctima fue un hombre aún no identificado de tez blanca, complexión regular y de aproximadamente 40 a 45 años de edad que estaba tirado entre la banqueta y el estacionamiento de laTestigos de los hechos informaron a las autoridades que momentos antes observaron cuando personas a bordo de una vagoneta Cherokee, de color negro, se detuvieron en el lugar para dejar abandonado el cuerpo.Luego de los hechos salieron socorristas de lapara tratar de brindar los primeros auxilios, pero al examinar a la víctima comprobaron que ya no contaba con signos vitales.El área fue acordonada por oficiales de la Policía Municipal y a la diligencia se unieron elementos de laEn el lugar de los hechos se dio a conocer que la persona no presentaba signos de violencia y los investigadores ordenaron que el cuerpo fuera levantado y llevado a una funeraria para la autopsia de ley.Con información de El Imparcial