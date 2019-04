Abandonan a niño en Texas

Contrabandistas de personas abandonaron a un niño de tres años que fue localizado en Brownsville, cerca del Río Bravo, y auxiliado por la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).A través de un comunicado, la corporación informó que la madrugada del martes, los agentes de Fort Brown que trabajaban cerca de Brownsville, observaron a varios presuntos extranjeros ilegales caminando hacia el norte hacia un campo de maíz cerca de la intersección de Southmost Blvd y Southpoint Rd, después de que entraron ilegalmente a los Estados Unidos"Cuando los agentes intentaron interceptar al grupo, los presuntos extranjeros ilegales se dispersaron en el campo cubierto."Los agentes usaron un perro entrenado para buscar en el campo y, en el proceso, localizaron a un niño que estaba solo y llorando", detalló.Después de salir del campo, explicó, los agentes intentaron localizar a los padres del niño en vano.El niño de tres años, que no habla lo suficientemente bien como para comunicarse, tenía su nombre y un número de teléfono escrito en sus zapatos.Fue trasladado a un hospital local para una evaluación médica, se encontró que estaba en buenas condiciones y fue entregado a la Patrulla Fronteriza.En la estación, los intentos adicionales para localizar a la familia del niño no tuvieron éxito.Un agente de la Patrulla Fronteriza compró ropa para el niño y otros agentes y oficiales entretuvieron viendo películas y jugando con el menor."El niño fue llevado al Centro de Procesamiento Centralizado y permanece bajo el cuidado de los trabajadores de cuidado infantil asignados al centro".La Patrulla Fronteriza informó que será entregado a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, como lo marca el protocolo con niños no acompañados.