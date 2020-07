Abandonan el barco  de la temporada 2020

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un equipo que es rival directo de los Lobos de la UAdeC en la Onefa también tiró la toalla y no jugará el torneo 2020 de la categoría Mayor.



Las Águilas UACH enviaron un comunicado anunciando que no jugarán este año para no arriesgar a sus jugadores, uniéndose a lo hecho por los Auténticos Tigres de la UANL, quienes también abandonaron el barco.



Con esto la temporada 2020 se ve lejana para llevarse a cabo, siendo a finales de este mes o inicios de agosto, cuando se determine si se juega o no, luego de la situación sanitaria en el país.



Esto se tomó en consideración en la junta técnica de manera virtual con todos los entrenadores, entre ellos Ángel Esparza de los Lobos de la UAdeC, quienes de manera conjunta con la Onefa, determinarán en esas fechas si hay temporada 2020 o no.