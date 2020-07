Abandonan por miedo urgencias en el ISSSTE Saltillo

Escuchar Nota

Monserrat Rodarte | Saltillo, Coah.- Las deficiencias en el servicio que actualmente brinda el ISSSTE en Saltillo cada vez son más; el trabajar bajo protesta, esperando ser escuchados, tiene desesperados a los empleados, pues al no tener respuesta, prefieren no asistir a sus guardias de fin de semana, dejando desprotegida el área de urgencias.



“Ahorita que vine, que es sábado y fin de semana, y vine a laboratorio porque tengo necesidad y no tengo tiempo entre semana, está un compañero en área de urgencias y no hay personal administrativo ni nada, porque no quieren venir a trabajar, tienen miedo de venir porque el hospital está mal, si a las personas que están afuera les da miedo pararse ahí, pues imagínense los que ahí estamos”.



Una trabajadora del hospital informó lo anterior y agregó que actualmente se brinda el servicio, sin embargo, siguen pidiendo ser escuchados, inclusive la entrevistada hizo un llamado a la Comisión de Derechos Humanos a nivel estatal y nacional, pues más allá de ser médicos y enfermeras, son seres humanos, y su esfuerzo ante la pandemia no ha sido valorado.



“Los compañeros que están arriba son suplentes; al personal suplente que está arriba se le dio un contrato Covid, porque hay necesidad de trabajar, hay necesidad de tener el día de mañana una plaza o una base y nadie ve por ellos. Si nosotros como personal de base estamos desprotegidos por nuestro sindicato y las autoridades, imagínate los suplentes, que ni siquiera tienen un sindicato ni quién los defienda”.









Clausuran 15 bares por violar protocolos sanitarios





Arturo Estrada Alarcón | El alcalde Manolo Jiménez Salinas reconoció que el alza de contagios por coronavirus se disparó junto con la reactivación económica, por lo que consideró necesario que, tanto la parte productiva como los ciudadanos, acaten los protocolos de sanidad e higiene para evitar que se sigan acumulando nuevos casos de Covid-19.



Para quien no esté cumpliendo con las normas se está aplicando mano firme, como en el caso de los 15 restaurantes-bar que incumplieron con las medidas de prevención.



“Se ha hecho todo lo posible, en nuestro alcance. Antes de la reactivación económica, Saltillo tenía 92 contagios, 3% de ocupación hospitalaria y cero defunciones; pero después del 18 de mayo estos reportes se incrementaron. Pero era algo que no se podía detener, pues mucha gente buscaba reactivar la economía de su familia”, dijo.



Tanto Andrés Garza Martínez, director de Desarrollo Urbano, como Alberto Neira Vielma, director de Protección Civil y Bomberos, confirmaron que en los últimos días no se han cerrado más bares. La mayor parte de los establecimientos clausurados en julio sigue cerrada.









En una semana, el virus arrebata la vida a 24 saltillenses



Rosalío González | Durante la semana que termina, Saltillo registró en total 24 fallecimientos debido al coronavirus, de los cuales 11 correspondieron a pacientes adultos mayores a 65 años y uno a un adolescente.



Este sábado, la Secretaría de Salud informó sobre el deceso de un menor, de 13 años, que perdió la vida debido a las complicaciones ocasionadas por el coronavirus.



Durante las mismas 24 horas fallecieron 19 personas en total: cinco en Saltillo, otras cinco en Torreón, dos en Piedras Negras, otras dos en Sabinas, dos más en Múzquiz y una en Madero, así como en Monclova y Villa Unión.



Se registraron 272 nuevos casos de contagio, los cuales se distribuyeron 87 en Piedras Negras, 48 en Saltillo y 24 en Torreón, las cuales también son las ciudades más grandes de la entidad.



Hubo 16 nuevos contagios en Monclova, 11 en Lamadrid, 10 en Allende, 10 en Nava e igual número en San Pedro de las Colonias.