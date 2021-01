Abarata Monclova la gasolina ‘verde’

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Mientras que en ciudades como Saltillo y Monterrey el costo de la gasolina “verde” se ubica en más de 20 pesos, en las estaciones de servicio de Monclova todavía no llega ni a los 19, porque por la competencia existente están conteniendo los precios para no perder clientes, dijo el empresario gasolinero Andrés Oyervides Ramírez.



Comentó que Pemex está vendiéndoles el litro de gasolina en 18.58 pesos, ante lo que ya tendrían que comercializarlo al público en poco de más de 20 pesos, pero por la competencia no lo han reflejado al consumidor final para no perder el mercado.



Dijo que el precio de la gasolina de importación es más bajo y eso permite a gasolineros el poder vender el litro entre 18.70 y 18.80 al público.



Pero señaló también hay otros que compran una parte a Pemex y lo importan, ante lo que regulan ambos costos para mantener un precio atractivo al consumidor final.



Comentó que por no perder el mercado y seguir en la competencia, empresarios del ramo están sacrificando utilidades.



Y es que por la crisis económica que priva en Monclova, dijo que la venta de gasolina es baja, los automovilistas surten cada vez menos combustibles para sus vehículos.



Sube gas LP 2.50 pesos en un mes



Por otro lado, el entrevistado informó que el precio del gas L.P se ha incrementado 2.50 pesos en promedio durante el presente mes. Comentó que diciembre el kilo de gas se comercializaba a 10.40 pesos en promedio, pero a principios de enero subió a 11.40 y en la última semana se elevó a 12.56 pesos.