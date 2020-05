Abarrotan Isla del Padre tras reapertura en Texas

Escuchar Nota

"La gente que está llegando es de aquí del Valle (de Texas) o de Houston, San Antonio y otras ciudades", dijo un prestador de renta de condominios.



"Buscan más que nada condos para pasarse dos o tres días en la Isla", añadió.

En el segundo día de reapertura económica gradual en Texas,tras más de 40 días de aislamiento social.De acuerdo con prestadores de servicios del centro turístico,, luego de haber estado prácticamente vacío.La mayoría de los visitantes provenía de ciudades cercanas, que suelen acudir los fines de semana al centro turístico, mientras que los mexicanos brillaron por su ausencia debido a que la frontera está cerrada hasta el 19 de mayo.El puente Queen Isabella, que une a Puerto Isabel con la Isla del Padre, reportó largas filas debido no sólo a la afluencia, sino también a los operativos de vigilancia sanitaria que realiza el Departamento de Salud del Condado de Cameron.En los operativosdel Covid-19.La Policía de la Isla realizó, además presencia en los accesos al centro turístico, como lo hace en temporada de gran afluencia como en springbreak y Semana Santa., como el Hilton,, como empleados de la salud, policías, bomberos, entre otros.Después de estar cerradas y desoladas,, aunque aún lejos de su máxima capacidad.Los restaurantes abrieron de manera normal, al igual que las tiendas, aunque con sana distancia y la limitación de no superar el 25 por ciento de su capacidad del establecimiento, como marcan los lineamientos de reapertura de Texas.Losmientras que los clientes no tienen la obligación de utilizarlos.luego de más de un mes de restricciones por la pandemia de Covid-19.